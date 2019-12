Festival reunirá mais de 50 estrelas do jazz em Manaus

Manaus se prepara para viver uma verdadeira maratona de música instrumental, entre os dias 21 e 29 de março de 2020. A décima edição do Festival Amazonas Jazz (FAJ) vai balançar a cidade ao som do jazz com um line-up de peso que reúne mais de 50 atrações, sendo 24 internacionais.

Na lista, constam nomes premiados, como o trompetista e flugelhornista Ronald “Randy” Brecker, que nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e por mais de quatro décadas ajudou a moldar o som do jazz, R&B e rock. O músico acumula 19 indicações e seis troféus do Grammy Awards, uma das maiores premiações da indústria fonográfica, e já gravou com lendas como James Taylor, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, Steely Dan, Jaco Pastorius, Billy Cobham, Larry Coryel e Frank Zappa. Além disso, integrou com seu irmão, Michael, os Brecker Brothers e foi um dos músicos originados da Blood Sweat And Tears, banda de rock que influenciou toda uma geração na década de 60.

Assim como Brecker, a maior parte das estrelas internacionais convidadas para o festival vem dos EUA. O virtuoso do trombone e arranjador, John Fedchock, figura neste time, com duas indicações ao Grammy e uma carreira de sucesso que se estende por mais de três décadas como um dos maiores artistas de jazz de Nova York, tendo integrado por muito tempo a lendária Woody Herman Big Band, da qual era o arranjador e principal solista

Outro nome que chama atenção no line-up é Jeff “Tain” Watts, por duas vezes votado pelo público da prestigiada revista norte-americana Down Beat como o melhor baterista em atividade. Foi premiado com o Grammy em seis oportunidades pelos discos gravados com os irmãos Wynton e Branford Marsalis, além de já ter se apresentado ao lado de muitos outros artistas da nata do jazz, como Betty Carter, Michael Brecker, Alice Coltrane e Ravi Coltrane.

Quem também desembarca em Manaus para o FAJ é o badalado trompetista Keyon Harrold, famoso por suas performances ao lado de grandes estrelas da música internacional, como Snoop Dogg, Jay-Z, Eminem, Beyoncé e Rihanna. Descrito pelo virtuoso do jazz, Wynton Marsalis, como “o futuro do trompete”, o instrumentista nascido em Saint Louis, no Missouri, se apresentará com seu quinteto pela primeira vez em solo brasileiro.

Cabe ainda ressaltar a presença do Triumvirate, um trio de música latina liderado pelo porto-riquenho Edsel Gomez, que contará com a participação de um dos mais prestigiados bateristas do gênero, Robby Ameen.

Na noite de abertura, o FAJ terá a apresentação do quarteto do norte-americano Aaron Parks, que é considerado um prodígio do piano e que com apenas 18 anos já integrava a banda do lendário trompetista, arranjador e compositor, Terence Blanchard.

E, pela primeira vez, o festival terá uma apresentação de free jazz, protagonizada pelo trio do saxofonista norueguês Frode Gjerstad, cuja vinda é apoiada pelo governo da Noruega.

Atrações nacionais

Em termos de talentos nacionais, o festival também não fica para trás, com a escolha de nomes que representam a elite da música no país. No concerto de abertura, o público poderá assistir a uma destas estrelas: o saxofonista Marcelo Coelho, que dividirá o palco com o compositor e solista convidado Ed Sarath, dos EUA, a Amazonas Band e o Corpo de Dança do Amazonas.

O grupo paulista Trio Corrente, vencedor do Grammy de melhor álbum de jazz latino em 2014 por “Song For Maura”, também é um dos destaques, ao lado do Daniel D’Alcantara Quinteto, Amilton Godoy Trio & Gabriel Grossi, e da intérprete, compositora e pianista, Leila Pinheiro.

O músico Rodrigo Ursaia foi o solista convidado a dividir o palco com Randy Brecker no festival. Graduado pela Berklee College of Music e pós-graduado pela Manhattan School Of Music, atuou por mais de uma década nos Estados Unidos, tendo se apresentado no Lincoln Center, em Nova York, e proferido palestras em várias universidades.

Ao lado da cantora Rosa Passos, Ursaia tocou em turnês pela Europa, EUA e Ásia, em palcos como Blue Note NY, Umbria Jazz e Copenhagen Jazz Festival, entre outros. Participou da gravação dos CDs ‘Canta Caymmi’, ‘Amorosa’ e ‘Samba Dobrado’ de Rosa Passos e ‘The Art of Samba Jazz’ de Dom Salvador, com o qual recebeu o Prêmio da Música Brasileira de “Melhor CD Instrumental”, em 2012.

Representando o Amazonas, o projeto Jungle Jazz levará para a programação os encontros sonoros entre clássicos do jazz e as cantigas e batuques de manifestações musicais amazônicas como o Boi-Bumbá de Parintins, Gambá de Maués, Marabaixo, Lundu Marajoara, Carimbó, Zouk, entre outras. Criado pelos músicos e pesquisadores amazonenses, Karine Aguiar e Ygor Saunier, o Jungle Jazz vem sendo reconhecido internacionalmente como uma estética musical inovadora que inaugura um novo jeito de se fazer jazz e estabelecendo colaborações com grandes nomes da música em apresentações nas principais capitais brasileiras e países como Itália, França, Portugal e Estados Unidos.

Programação

O Festival Amazonas Jazz é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Para a edição que marca o aniversário de 10 anos do evento, foram preparadas mais de 15 apresentações – duas por noite, no palco do Teatro Amazonas.

O público já pode adquirir os ingressos na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) por valores que variam de R$ 20 a R$ 80.

O FAJ ainda promoverá shows aos fins de tarde no Flutuante Abaré, no lago Tarumã, Zona Oeste, e terá um roteiro de apresentações em bares e restaurantes da capital.

Na Casa do Jazz, sediada em um prédio histórico localizado ao lado do Teatro Amazonas, ocorrerão exibições de filmes de jazz, uma exposição fotográfica sobre o assunto e apresentações musicais.

Também será realizada uma programação acadêmica envolvendo mais de 30 opções de workshops, palestras e masterclasses gratuitos, com conteúdos que vão de economia criativa a bateria, iluminação e sonorização para transmissão digital.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento: www.festivalamazonasjazz.com.br.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...