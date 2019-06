Abrigo realiza café da manhã beneficente para arrecadar recursos

O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá, no próximo dia 14, a partir das 7h, um café da manhã beneficente em sua sede, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10 de Novembro. O evento visa arrecadar fundos para a manutenção da instituição que acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social.

O café da manhã terá buffet livre com variedade de pratos da culinária regional, entre eles, bolos, mingau, banana frita, macaxeira cozida, além de frutas, pães, queijos, cuscuz e sucos.

A ação tem como tema “super-heróis do bem”, uma homenagem às pessoas que se sensibilizam com a atuação do Nacer e fazem a diferença com pequenos gestos de solidariedade.

“Contamos com a solidariedade das pessoas para nos ajudar a proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos nossos pequenos. O trabalho realizado pelo Nacer possui um importante impacto social na capital amazonense, pois garante acolhimento e assistência a dezenas de crianças e adolescentes que sofrem, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce”, explica o diretor da casa, Cleslley Rodrigues.

Os ingressos para o café da manhã estão à venda por R$ 20. Para adquirir, basta ir até a sede da instituição ou entrar em contato através dos telefones (92) 3302-6282, 99326-6222 ou 99487-9811. Na compra de cinco ingressos ou mais, é realizada a entrega. Crianças a partir de dois anos pagam meia entrada. Quem também quiser contribuir com a produção do café, pode doar os produtos e alimentos na sede da instituição.