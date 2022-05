Sylvie Bénard e Richard Edelman são os novos embaixadores da FAS em prol da Amazônia

Dois nomes de relevância internacional são oficializados como embaixadores da Fundação Amazônia Sustentável (FAS). Sylvie Bénard e Richard Edelman agora integram o time que inclui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a cantora Fafá de Belém. Os embaixadores são pessoas que contribuem para o relacionamento institucional e parcerias que fortaleçam o ecossistema da FAS.

Sylvie Bénard, oficializada como embaixadora no dia 25 de abril, é uma das principais figuras do campo da sustentabilidade para grandes empresas da Europa. Engenheira agrônoma de formação, chefiou a área de meio ambiente do LVMH, grupo empresarial responsável por marcas de luxo, como Dior e Louis Vuitton.

Bénard aceitou o convite para fazer parte do Comitê de Embaixadores da FAS para atuar com foco na França e demais países da Europa.

Outro novo membro do Comitê de Embaixadores é Richard Edelman, executivo estadunidense que dirige a empresa de relações públicas Edelman PR. A empresa é responsável pela publicação anual do Barômetro Edelman, métrica de confiança entre as empresas. Em 2022, Richard passou a integrar o American Advertising Hall of Fame, sendo o primeiro executivo de relações públicas a receber tal honraria da publicidade norte-americana. Edelman aceitou o convite da Fundação e iniciou suas atividades como embaixador da FAS na sexta-feira, dia 6 de maio.

Desde 2021, a FAS criou o Comitê de Embaixadores, integrado por pessoas dispostas a unir forças em prol da Amazônia. “Juntamos pessoas que se inspiram nas atividades desenvolvidas pela FAS e que estão dispostas a contribuir da forma que for possível. O embaixador é uma pessoa que abre portas para contatos e relacionamentos que podem desdobrar em parcerias”, explica Virgilio Viana, Superintendente geral da instituição.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

