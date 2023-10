Expositores dos segmentos de Saúde e Beleza comemoram a receptividade do público e as oportunidades de negócios

No Estande Institucional do Sebrae, na 52ª Expofeira do Amapá, as empresas expositores vivem dias intensos de oportunidades de novos negócios

Tanha Silva

Um dos estandes ofertados pelo Sebrae na 52ª Expofeira do Amapá, denominado Espaço Sebrae, tem chamado a atenção do público pela diversidade de produtos e serviços apresentados nas áreas de Saúde e Beleza;

13 empresas estão expondo desde o dia 29/09, seguindo até esta terça-feira, 3, das 17h às 23h, quando empreendedores do setor de artesanato entram no espaço para expor seus produtos e participar de rodada de negócios.

Das 13 empresas expositoras de Saúde e Beleza, seis são do segmento da saúde ofertando serviços de aferição de pressão, cuidados de enfermagem, sinais vitais, orientações farmacêuticas, exames oculares, exames de saúde, apresentação de serviços, materiais médicos e hospitalares, produtos dermocosméticos e produtos farmacêuticos.

O médico oftalmologista Arles Santos, responsável pela clínica Primare Laser Oftalmologia, é um dos expositores e está comemorando a aceitação e procura pelos serviços da clínica. Dentre os serviços está o aparelho que faz a tonometria, que é a medida da pressão ocular, e a retinografia – fotografia do fundo do olho. Com esses exames é possível fazer uma triagem para doenças como hipertensão ocular, glaucoma e alteração de vasos sanguíneos para quem tem diabetes.

“Aqui estamos tendo uma aceitação muito boa, tanto das pessoas que já conhecem a empresa e também daquelas que não conheciam o serviço. Temos diversos procedimentos realizados. Somos pioneiros em cirurgias aqui no Estado. Então, o espaço Sebrae é muito atraente dentro da Expofeira e é sempre um parceiro muito grande. Está sendo uma experiência muito boa, pois o Sebrae é parceiro desde o início da empresa. Temos cinco anos e desde o primeiro projeto o Sebrae está junto”, explicou o médico.

A drogaria e farmácia de manipulação Princípio Ativo também está expondo no Espaço Sebrae apresentando medicamentos alopáticos, fitoterápico e cosméticos.

“Tem sido algo novo e muito importante pra gente poder divulgar mais os nossos produtos, mostrar a qualidade. Vejo esse momento como uma grande oportunidade para os empreendedores, após todas as dificuldades vividas com a fase da Covid-19. O Sebrae tem feito um ótimo trabalho”, disse Roseli Cristina, da empresa Princípio Ativo.

As outras sete empresas são de Beleza com serviços de cosméticos, para cabelos cacheados, produtos para unha, capilares, massagem e design de sobrancelha.

“A gente tá gostando muito porque estamos expandindo nosso trabalho. Tivemos muita visibilidade, conseguimos vender bastante produtos. Ontem mesmo fizemos uma live mostrando corte e hoje estamos fazendo maquiagem. Está sendo uma experiência ótima”, comemora a empresária Josi Rodrigues, do Estúdio Josi Rodrigues.

A gestora do Projeto Saúde e Beleza, da Unidade de Atendimento Coletivo Comércio e Serviço — UAC CS, Kelly Cardoso, explica que o espaço foi pensado para contemplar as empresas e, assim, dar maior visibilidade e gerar novos negócios.

“Além de todo destaque que o Espaço Sebrae proporciona, eles tiveram um alcance muito bom também nas mídias sociais, pois fizeram promoções e deram prêmios aos seus seguidores, o que gerou uma forma de divulgação prazerosa e os colocou em bastante evidência. Além disso, houve um fortalecimento no relacionamento entre clientes, empresas e parceiros”, comemora a gestora.

Serviço:

Sebrae no Amapá

