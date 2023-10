Dia das Crianças deve movimentar R$ 20 milhões no Comércio local, diz Instituto Fecomércio

Instituto realizou pesquisa de intenção de compras com os consumidores de Macapá.

O Dia das Crianças está próximo e segue sendo a terceira data de maior movimentação no Comércio da capital amapaense. Segundo aponta a pesquisa do Instituto Fecomércio, aproximadamente 20 milhões de reais devem fomentar a economia da cidade nessa data. O levantamento ouviu 400 pessoas entre os dias 20 de setembro e 02 de outubro.

De acordo com os dados apurados, 78% dos consumidores pretendem presentear. Itens como brinquedos, roupas e calçados lideram a preferência do consumidor e o valor médio investido será de R$ 86,00, com a possibilidade da aquisição de 2 presentes.

Valores

Dos consumidores que irão presentear, 27% pretende gastar até R$ 100,00. Entre R$ 101,00 e R$ 200,00 aparecem 33%; de R$ 201,00 a R$ 300,00 com 20%; de R$ 301,00 a R$ 400,00 com 7% e acima de R$ 400,00 aparecem com 13%.

Local de compra

O principal local escolhido pela maioria foi o centro comercial com 70%; em seguida, shoppings centers com 18%; lojas de bairro com 6% e as comoras pela internet representam 5% da intenção.

Veja os principais números:

Vai comemorar

73% Sim

22% Não

Vai comprar

78% Sim

20% Não

Opção de presentes

56% Brinquedos

30% Roupas

7% Calçados

3% Bicicleta/Patins/Skate

3% Vídeo Game

2% Chocolate/Bombons

2% Livros

Local de compras

70% Centro Comercial

18% Shopping Center

6% Lojas de bairro

5% Internet

1% Encomenda

Forma de pagamento

74% Dinheiro/Pix/Débito

25% Cartão de crédito

1% Outros

