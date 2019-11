Mundo SENAI vai apresentar opções de cursos para jovens nas áreas de inovação e tecnologia

Macapá/Santana/Vale do Jari – Durante os dias 21 e 22 de novembro, as unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Macapá, Santana e do Vale do Jari promoverão o Mundo SENAI. A proposta é abrir as portas da instituição para que alunos da rede pública e particular de ensino, além de empresários, conheçam as profissões industriais e os serviços ofertados nas áreas de inovação e tecnologia.

O evento possibilita que a comunidade conheça as profissões técnicas e as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Cada unidade preparou uma agenda de atividades gratuitas que permitirá ao visitante vivência de experiências nas unidades fixas e móveis. A programação contará com palestras, apresentação de projetos, oficinas, desfile de moda, atividades temáticas, exposições de produtos de empresas parceiras, mostras tecnológicas, minicursos e orientações profissionais.

Para a coordenadora do Mundo SENAI, Rayza Aires, essa é uma excelente oportunidade para que o jovem conheça várias opções de carreira, a fim de decidir com mais segurança qual profissão deseja seguir, além disso, possibilita sua interação com parceiros, instrutores e alunos. “O intuito é oferecer orientação e apresentar os cursos técnicos disponíveis no estado. Estamos inseridos e preparados para a quarta revolução industrial, o atual momento exige profissionais com novas habilidades e competências, bem como tecnologias mais complexas”, frisou.

Escolas que tenham interesse de participar do Mundo SENAI podem entrar em contato pelos fones: 3084-8990 ou 98414-0754.

