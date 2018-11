7 em cada 10 infectados por HIV são homens

Boletim Epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde apontou que, em 2017, a taxa de detecção do vírus da Aids entre homens de 20 a 29 anos mostrou-se três vezes maior do que entre as mulheres da mesma faixa etária.

Dentre o percentual de novas infecções por HIV, 73% ocorrem no sexo masculino, sendo 70% dos casos entre homens de 15 a 39 anos.

A maior concentração dos casos da doença no Brasil foi observada nos indivíduos com idade entre 25 e 39 anos, tanto em homens, como em mulheres.

Do total de ocorrências registradas de 1980 a junho deste ano, 52,6% correspondem ao sexo masculino e 47,4% ao sexo feminino.

