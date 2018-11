Cinco aplicativos para fazer sorteio de amigo secreto no celular

Sortear amigo secreto é uma prática comum nas festividades de fim de ano, mas a distância física dos participantes pode atrapalhar a troca de nomes. No entanto, aplicativos grátis como Papelzinho e Amigo Secreto SMS prometem facilitar a tradição. Disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS), eles são capazes realizar o sorteio e enviar o resultado via e-mail ou WhatsApp, por exemplo, o que evita repetir o processo do início quando alguém tira a si mesmo.

Além dos serviços para smartphone, também é possível utilizar o site Amigo Secreto, com opções úteis e semelhantes às aplicações. Na lista abaixo, o TechTudo reuniu cinco ferramentas gratuitas que trazem a mesma proposta, mas com funcionamentos diferentes. Veja como tirar amigo secreto online e por SMS e, assim, deixe o Natal e o Ano Novo ainda mais divertidos.

1. Papelzinho

O Papelzinho é uma ótima opção para sortear amigo secreto à distância, a partir dos sistemas Android e iOS. Ele realiza o sorteio com o endereço de e-mail dos participantes, porém exige pelo menos três pessoas no grupo. O app permite criar vários grupos e, dessa forma, pode ser usado para o amigo oculto do trabalho, família, amigos de infância – tudo ao mesmo tempo.

2. Amigo Secreto Natal e Ano Novo

O Amigo Secreto Natal e Ano Novo proporciona um jeito rápido para fazer sorteio de amigo secreto por WhatsApp. Basta inserir os nomes de todos os participantes, sem e-mail ou telefone, e sortear. Para cada membro, o aplicativo para Android gera um link com o nome da pessoa que ele tirou. A URL pode ser enviada por meio do mensageiro ou de outro app, como Messenger ou mesmo serviços de e-mail, como Gmail.

Veja íntegra no Tech Tudo