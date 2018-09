Boti Recicla chama a atenção para o descarte correto das embalagens de cosméticos

Iniciativa integra o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do país e, até 14/10, ainda oferece desconto em itens de perfumaria para quem levar as embalagens vazias nesse período

Até o dia 14 de outubro, toda a rede de lojas O Boticário vai oferecer 20% de desconto em sua linha de perfumaria* para incentivar o recolhimento de embalagens vazias de frascos, potes e outros recipientes de produtos de beleza. Para ter direito ao desconto, o consumidor deve se cadastrar no hotsite boticario.com.br/botirecicla e levar sua embalagem em uma das lojas.

Batizada de ‘Boti Recicla’, a iniciativa chama a atenção para a campanha permanente de logística reversa e reciclagem do Boticário. Os coletores ficam presentes durante todo o ano nas lojas e os consumidores são incentivados a fazer o descarte sustentável das embalagens depois que o produto termina.

Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para direcionar esse resíduo para as quase 35 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais. Trata-se do maior programa de logística reversa em pontos de coleta do País. “O Boticário é um dos pioneiros em realizar logística reversa em suas lojas. A sustentabilidade está no DNA da marca, não apenas porque nos preocupamos com os impactos no meio ambiente, mas por termos a chance de gerar renda para mais de mil famílias”, diz o diretor de Marketing do Boticário, Alexandre Bouza. “Usamos o nosso alcance para sensibilizar as pessoas sobre a importância da reciclagem e influenciar positivamente o mercado”, completa.

Pelo programa, todas as embalagens vazias são recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas de catadores e parceiros locais, que gerenciam os resíduos. A ação visa à redução dos impactos ambientais e envolve consumidores, franqueados, consultores, colaboradores e fornecedores. A preocupação com a destinação correta das embalagens pós-consumo é um tema da marca desde 2006, antes mesmo de qualquer necessidade legal.

Um exemplo prático dessa preocupação é o uso de vidro reciclado na confecção de itens que decoram as lojas-ânfora, o novo conceito de loja do Boticário, atualmente presente no Rio de Janeiro, em Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo. Essas peças decorativas fecham o ciclo do vidro, que é o resultado do recolhimento de frascos pós-consumo. “Estamos atentos aos benefícios da cadeia circular e procuramos nos engajar cada vez mais em causas como essa”, afirma Bouza.

*Promoção válida de 24/09/2018 a 14/10/2018. Cadastre-se no hotsite boticario.com.br/botirecicla, leve uma ou mais embalagens participantes de produtos O Boticário e ganhe um cupom de 20% de desconto em perfumarias de O Boticário. Exceto: Malbec, Lily. Elysée, Zaad – desconto não cumulativo com outras promoções do ciclo. Limitado a um cupom de desconto por CPF. Verifique as embalagens participantes no regulamento completo em boticario.com.br/botirecicla.