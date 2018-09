Luau na Samaúma: mais de 4 mil pessoas marcam presença no evento

Sucesso de público desde a sua primeira edição, o Luau na Samaúma de sexta-feira, 28, reuniu mais de 4 mil pessoas na Praça da Samaúma, no bairro Araxá. A programação da noite trouxe como tema o Brega Retrô. O evento multicultural, realizado por meio de parceria entre Prefeitura de Macapá e Ministério Público do Amapá, contou com várias atrações e atividades para entreter a população, como contação de histórias, exposição de artes, comercialização de produtos, como vinil e miniaturas de carros, feira de artesanato, comercialização de comidas, aula de dança e shows musicais.



A professora Rebeca Braga aproveitou a programação para curtir com a família e fazer umas comprinhas. “Esta é a segunda vez que venho prestigiar. Desta vez, trouxe a família, desde os pequenininhos até minha mãe, que se encantou com a feirinha de artesanato e já comprou alguns produtos para levar à casa”. O aulão de Dança de Salão, além das atrações musicais, animou e movimentou o público. Até mesmo que não sabia dançar arriscou alguns passos, com as dicas do professor de dança Marcio Santos.

“Nunca havia dançado, morro de vergonha, mas hoje, com o incentivo de uma amiga, resolvi arriscar e aprendi alguns passinhos”, disse a estudante Emyle Queiroz. A grande atração da noite e que encerrou a programação do luau foi a apresentação especial do cantor Mauro Cotta, que cantou e agitou o público com o melhor do ritmo brega. Os cantores Mauro Guilherme, Márcia Fonseca e a banda “O Sósia” também subiram ao palco do evento.

Karla Marques