Botipromo oferece descontos imperdíveis para arrasar em qualquer ocasião

Marca coloca mais de 150 itens em promoção, incluindo clássicos como Floratta, Make B., Malbec, entre outros

A nova edição da Botipromo traz descontos imperdíveis para quem quer reabastecer a nécessaire e garantir produtos ideais para cumprir a rotina diária de beleza e bem-estar. Entre os dias 2 a 29 de setembro, O Boticário realiza uma promoção com descontos de até 40% em mais de 150 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Dá para se produzir para todas as ocasiões, dos compromissos com a família e colegas de trabalho, aquele show de rock badalado ou investir nos momentos de relaxamento e autocuidado.

Para encantar e espalhar amor em forma de fragrância, a sugestão é apostar no Floratta Red, uma combinação de flores e frutas das exclusivas macieiras de Vermont. Outra dica para curtir compromissos durante o dia é a família de splashes Dream, com grande uma diversidade olfativa e opções que vão desde o floral amadeirado, com Amor no Ar, a oriental gourmand, presente no Céu de Baunilha.

As peles estarão bem cuidadas com as opções de cremes acetinados da linha Lily, que traduz com fidelidade as melhores de notas de lírios; My Lily, com o acorde verde de Narciso, flor de origem dos campos verdes da França; e Love Lily, que possui a essência perfeita trazendo a combinação do lírio com a Grand Rose, uma alquimia entre rosas da França, Turquia e Bulgária. Outra opção é o Botica 214 com fragrância deliciosa de Peônia e Apricot.

Quem quer apostar em produções para arrasar, a marca traz as opções Make B, como o batom cremoso Revolution Red e a Máscara de Cílios Postiços Ultra Black HD. Outra opção bastante desejada são os Batons Stick da Make B.

Serviço:

Floratta Red Des. Colônia, 75ml

Preço: de R$ 99,90 por R$ 79,90

Splash Dream Colônia Céu de Baunilha, 200ml

Preço: de R$ 66,90 por R$ 52,90

Splash Dream Amor no Ar, 200ml

Preço: de R$ 66,90 por R$ 52,90

My Lily Creme Acetinado Desodorante Hidratante

Preço: de R$ 89,90 por R$ 62,90

Lily Creme Acetinado Desodorante Corporal Hidratante

Sul, Sudeste e Centro-Oeste : De R$ 89,90 por R$ 75,90

Norte e Nordeste: De R$ 89,90 por R$ 71,90

Botica 214 Creme Acetinado Hidratante Corporal Violeta e Sândalo, 250g

Sul, Sudeste e Centro-Oeste : De R$ 59,90 por R$ 50,90

Norte e Nordeste: De R$ 59,90 por R$ 47,90

Love Lily Creme Acetinado Desodorante Hidratante Corporal, 250g

Sul, Sudeste e Centro-Oeste : De R$ 89,90 por R$ 75,90

Norte e Nordeste: De R$ 89,90 por R$ 71,90

Batom Stick Make B.

Preço: de R$49,90 por R$29,90

Make B. Batom Cremoso Revolution Red, 3,6g

Preço: de R$39,90 por R$31,90

Make B. Máscara Cílios Postiços Ultra Black HB

Preço: de R$76,90 por R$61,50

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis. O programa de logística reversa da marca, o Boti Recicla, é um dos maiores do país em pontos de coleta – em todas as lojas os consumidores podem devolver as embalagens vazias, que são encaminhadas para a reciclagem correta. Outro exemplo de cuidado em toda a cadeia é a fábrica de cosméticos de Camaçari (BA), a primeira do segmento a receber o certificado LEED de construção sustentável no Brasil.

Curtir isso: Curtir Carregando...