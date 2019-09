Brasileiros podem concorrer a bolsas de estudo no México

Inscrições para o programa podem ser feitas até 27 de setembro

Através da Agência Mexicana para Cooperação e Desenvolvimento Internacional (AMEXCID), estudantes interessados em vivenciar uma nova cultura e ter acesso a uma educação em outro país podem concorrer às bolsas para estudar no México. O programa é uma iniciativa das Relações Exteriores do México e as inscrições podem ser realizadas até 27 de setembro, pelo site da convocatória.

Ao todo, mais de 100 instituições participam do programa com bolsas disponíveis em diferentes áreas. A iniciativa disponibiliza bolsas para programas de mestrado e duração de dois anos, doutorado, em média 3 ou 4 anos, e de mobilidade estudantil a nível de graduação, com até um semestre de duração. Além disso, há também oportunidades para os cursos de especialização e aprimoramento profissional. Nesse caso, o período é de um ano.

Os estudantes contemplados no edital da seleção serão beneficiados com o valor total da matrícula e anuidade das instituições de ensino, seguro saúde e transporte da cidade do México até a cidade final de destino. Os selecionados também receberão uma ajuda mensal que vai de 10.274 a 12.842 pesos, a depender da modalidade escolhida. Os valores mais altos são para os cursos de doutorado. O programa não inclui as despesas com as passagens aéreas.

Poderão se inscrever os estudantes que foram aceitos em algum programa das instituições participantes do projeto e tenham excelência acadêmica. O processo de candidatura envolve o preenchimento de um formulário de solicitação da bolsa e enviar os seguintes documentos: carta de motivação, currículo, carta de aceite da instituição mexicana, cópia do último diploma recebido, histórico acadêmico e comprovante de proficiência em espanhol.

Além desses documentos, o estudante deve assinar uma carta na qual se compromete a voltar ao país de origem após finalizar os estudos. As inscrições são online. O resultado final será divulgado a partir de 15 de janeiro e os estudos estão previstos para iniciar entre março e dezembro de 2020.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

