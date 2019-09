Município inicia primeira etapa dos serviços de melhoria da drenagem de águas pluviais no Centro de Macapá

Máquinas da prefeitura estão fazendo a limpeza de um trecho do canal da Mendonça Júnior, localizado no bairro Central da cidade. A ação é a primeira etapa para melhoria da drenagem de águas pluviais da Avenida Cora de Carvalho, considerada área crítica no período de chuvas.

Mais de 110 toneladas de resíduos já foram retiradas do canal, próximo às saídas das galerias de drenagem. “Todo o sedimento acumulado é responsável pela obstrução, o que dificulta a drenagem das águas no período chuvoso, ocasionando grande acúmulo de água na via. Nesta etapa, iremos retirar o material acumulado no canal, para, posteriormente, executar o trabalho de melhoria das galerias”, relata o secretário de Obras, David Covre.

Segundo ele, um dos maiores problemas é o esgoto lançado nas galerias. “Elas foram construídas para vazão das águas da chuva, mas estão recebendo água de esgoto, que é contaminada com grande excesso de poluentes que ficam acumulados na estrutura de concreto e causam o assoreamento do canal”, relata.

O trabalho visa melhorar o escoamento de águas pluviais da Jovino Dinoá, Padre Júlio Maria Lombard, Odilardo Silva, Cora de Carvalho, Presidente Vargas e Mendonça Furtado.

Aline Brito

Curtir isso: Curtir Carregando...