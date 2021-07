Pessoas de 26 anos são vacinadas contra Covid-19 neste sábado (24) em Macapá

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza ações de vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 26 anos ou mais e aptos a receber a 2ª dose de Astrazeneca e CoronaVac neste sábado (24). Os atendimentos acontecem nos pontos de drive-thru e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

1ª dose (D1) 26 anos +

Pessoas com idade a partir de 26 anos podem se vacinar de 8h às 13h nas UBSs São Pedro, Pedrinhas, Marabaixo, Novo Horizonte, Brasil Novo, Rosa Moita, Raimundo Hozanan, Pacoval, Álvaro Corrêa e Fazendinha. Além destes pontos, será possível receber a primeira dose da vacina no Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap), na Universidade Estadual do Amapá (UEAP) e no Instituto Federal do Amapá (IFAP).

2ª dose (D2) Astrazeneca

Pessoas com vencimento da D2 de Astrazeneca marcado até o dia 29 de julho podem receber o imunizante nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Marabaixo e Rodovia do Curiaú.

Além destes locais, será possível encerrar o ciclo de imunização na quadra da Igreja Jesus de Nazaré. Nestes locais, o atendimento acontece de 9h às 15h.

2ª dose (D2) CoronaVac

A D2 de CoronaVac está disponível de 8h às 13h na UBS Cidade Nova e de 9h às 15h nos pontos de drive-thru e quadra da Igreja Jesus de Nazaré para pessoas que estão na data de recebimento marcada no cartão de vacinação.

Documentação

Seja para receber a D1 ou a D2, o usuário deve apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. No caso do recebimento da 2ª dose, deve-se apresentar o cartão com a indicação do prazo de aplicação da mesma.

