Programas de Iniciação à Docência e de Residência Pedagógica realizam aula inaugural

Evento ocorrerá na próxima quinta-feira, 3 de novembro. Prof. Dr. Salomão Hage (UFPA) encerra a programação.

O Programa de Iniciação à Docência (Pibid) e o Programa de Residência Pedagógica (PRP), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizarão na próxima quinta-feira, 3, aula inaugural para marcar o início das atividades dos dois projetos. O evento ocorrerá às 18h, no anfiteatro do campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), com a participação do Prof. Dr. Salomão Hage (UFPA), que ministrará a palestra “Amazonizando o Pibid e a Residência Pedagógica na Unifap: ensino, pesquisa e extensão na formação de professores”.

O evento é destinado aos professores participantes de ambos os programas na Unifap, professores supervisores selecionados nas escolas envolvidas, diretores das unidades escolares, discentes bolsistas selecionados nas chamadas públicas, diretores de departamento, professores dos cursos envolvidos, discentes de licenciaturas e interessados em conhecer o trabalho que será desenvolvido ao longo de 18 meses dos projetos.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores, do Ministério da Educação (MEC), que recebe financiamento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas, contribuindo com a formação qualitativa dos futuros docentes, em suas diversas áreas do conhecimento científico. Nesta edição, foram selecionados 21 professores da rede pública da educação básica para atuarem como professores supervisores bolsistas, 20 docentes dos cursos de licenciatura envolvidos na condição de coordenadores de área, 198 estudantes bolsistas e 30 voluntários de cursos de licenciatura dos quatro campus da Unifap (Marco Zero, Santana, Mazagão e Binacional).

O Programa de Residência Pedagógica (PRP) também é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. No âmbito da Unifap, o PRP auxilia na formação dos futuros docentes, a partir da reflexão sobre sua imersão no ambiente escolar, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias. Nesta edição, estão envolvidos 13 cursos de licenciatura dos quatro campi da Universidade. Cada graduação tem 3 professores preceptores e 15 alunos residentes, totalizando 39 professores preceptores e 195 discentes de graduação atuando no programa.

Confira a programação da aula inaugural:

18:00 – Programação cultural

18:15 – Mesa de abertura

18:30 – Aula Inaugural com o tema:” AMAZONIZANDO O PIBID E A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA UNIFAP: ensino, pesquisa e extensão na Formação de Professores”

Palestrante: Prof. Dr. Salomão Hage (UFPA)

Serviço:

