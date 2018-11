Petrobras faz novo corte do preço da gasolina nas refinarias

Empresa já havia anunciado redução de 6,38% no litro da gasolina a partir de hoje; valor reajustado entra em vigor na quarta-feira

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (7) uma redução de 0,48% no preço médio da gasolina em suas refinarias, para R$ 1,7082 por litro a partir de quinta-feira (8), uma queda mais suave do que as realizadas desde o final de outubro, de acordo com informações do site da estatal.

Na segunda-feira, a Petrobras havia anunciado uma redução de 6,35% a partir de terça-feira, que se seguiu a uma queda de mais de 6 por cento em 31 de outubro.

De terça para esta quarta-feira, houve também uma queda de 0,7%. Após os recentes cortes, o valor anunciado para a gasolina a partir de quinta-feira é o menor desde 14 de abril deste ano.

