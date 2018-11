Diplomação de Jair Bolsonaro é antecipada para 10 de dezembro

A diplomação do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e seu vice, general Hamilton Mourão (PRTB), foi antecipada para o dia 10 de dezembro. A cerimônia será às 11h, no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral.

O motivo da antecipação é a cirurgia à qual Bolsonaro será submetido no dia 12 de dezembro, para a retirada da bolsa de colostomia — usada desde que ele levou uma facada, em 6 de setembro.

Pela manhã, a Presidência do TSE contatou o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni, coordenador do governo de transição e anunciado como futuro ministro-chefe da Casa Civil, para discutir a solenidade antes de 19 de dezembro, conforme previsto anteriormente. Essa era a data limite para o ato.

No contato com Lorenzoni, o TSE sugeriu que a campanha de Bolsonaro antecipasse em cinco dias sua prestação de contas final, cujo prazo é 17 de novembro. Com informações da Assessoria de Imprensa do TSE e Agência Brasil.

Via Consultor Jurídico