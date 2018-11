Tereza Cristina é indicada para Ministério da Agricultura

Deputada federal defende projeto que propõe menos rigidez para fiscalização e aplicação dos agrotóxicos no país

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na tarde desta quarta-feira, 7, deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) para o cargo de ministra da Agricultura. Primeira mulher confirmada pelo novo governo, a sul-mato-grossense foi indicada pela Frente Parlamentar Agropecuária, onde atua como presidente. A nomeação indica separação dos ministérios da Agricultura e Meio Ambiente.

Com uma longa trajetória no setor agrícola, Tereza é engenheira agrônoma e empresária. Atuou como secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo de Mato Grosso do Sul durante o governo de André Puccinelli (MDB).

Foi uma das defensoras do Projeto de Lei 6.9299, que propõe a flexibilização das regras para fiscalização e aplicação dos agrotóxicos no país.

