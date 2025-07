Profissionais da saúde recebem capacitação para uso de laserterapia no tratamento de feridas no Hospital de Emergências

Unidade hospitalar em Macapá recebeu três equipamentos dessa tecnologia que acelera a cicatrização, alivia a dor e melhora o quadro clínico dos pacientes.

Com foco na inovação no cuidado hospitalar e na recuperação mais rápida dos pacientes, o Governo do Amapá iniciou, nesta quinta-feira, 17, um treinamento para 46 profissionais de enfermagem, a maioria do Hospital de Emergências Dr. Oswaldo Cruz (HE), em Macapá. O curso é voltado ao uso da laserterapia, tecnologia que passa a ser utilizada no tratamento de feridas.

O treinamento ocorre em dois dias, nesta quinta-feira, 17, e na sexta-feira, 18, em uma faculdade particular da capital. A capacitação é ministrada pelos enfermeiros Issac Lucas e Daniel Monteiro. O Governo do Estado adquiriu três desses equipamentos de laser de baixa intensidade para o HE, um deles será destinado ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e os outros dois à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HE.

Qualidade no tratamento

A tecnologia é aplicada por meio de feixes de luz que penetram na pele, estimulando as células e promovendo alívio da dor, redução de inflamações, ativação da circulação sanguínea e aceleração do processo de cicatrização. Este é apenas mais um dos investimentos realizados pelo Governo do Estado para fortalecer a rede pública de saúde e oferecer mais qualidade de vida aos amapaenses.

Enfermeiro Issac Lucas

“O nome técnico é terapia fotobiomoduladora. É uma terapia complementar, que fortalece o tratamento base, assim como outras técnicas como ozônioterapia, câmara hiperbárica. Podemos usar desde o início da inflamação da ferida até sua fase de cicatrização. Ela reduz dor e edema (inchaço), acelera o metabolismo, melhora a circulação, fortalece o sistema imunológico e até melhora o quadro clínico geral do paciente”, explicou o enfermeiro Issac Lucas, que também é responsável técnico CTQ do HE.

Ele destaca ainda uma técnica inovadora chamada ILIB (sigla em inglês para Irradiação Intravascular do Sangue por Laser), que consiste na administração de luz pelo equipamento ligado a uma pulseira posicionada sobre a artéria radial do paciente, disseminando essa energia por todo o corpo, potencializando o organismo e facilitando o progresso clínico.

enfermeiro Renato Nascimento

Para o enfermeiro do Centro de Tratamento de Queimados, Renato Nascimento, participar da capacitação é mais que um avanço técnico, é um marco na trajetória profissional.

“Como trabalho especificamente no setor dos curativos do CTQ, a laserterapia surge como uma nova possibilidade de cuidado e possibilita uma melhora mais eficiente, principalmente para pacientes com queimaduras de grande extensão e grande complexidade”, pontuou Nascimento.

Agência de Notícias do Amapá

