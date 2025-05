Governador Clécio Luís celebra chegada do Navio Hidrográfico Amapá Explorer

Embarcação adquirida pela iniciativa privada fará análises hidrográficas do Amapá ao Amazonas e participará dos estudos de aumento de calado da Barra Norte.

Nesta terça-feira, 13, o governador do Amapá, Clécio Luís, acompanhou o batismo do Navio Hidrográfico Amapá Explorer, adquirido pela iniciativa privada, realizado na Capitania dos Portos, em Santana. A embarcação chega ao estado trazendo novas tecnologias para proporcionar mais segurança à navegabilidade e, assim, consolidar a vocação logística do estado.

O navio fará, entre outras atividades, levantamentos hidrográficos dos rios da Bacia Amazônia no trecho compreendido entre a parte oceânica da foz do Rio Amazonas, conhecida como Barra Norte, até o município de Itacoatiara, no estado do Amazonas. Além disso, integra os estudos para o aumento de calado da Barra Norte, coordenado pelo 4º Distrito Naval.

“Com este investimento da iniciativa privada, veremos navios do mundo todo entrando pela Foz do Rio Amazonas. Isso vai gerar negócios de grande escala, ampliar as atividades de importação e exportação, e consolidar nossa vocação portuária estratégica, em função da proximidade com o Canal do Panamá e o acesso a grandes mercados. A Praticagem entrega ao Amapá um grande equipamento que vai se traduzir em desenvolvimento no nosso estado a partir da navegação segura”, ressaltou o governador Clécio Luís.

O aumento de calado da Barra Norte, no Rio Amazonas, proporcionará importante ganho de competitividade para os Terminais e Portos que escoam mercadorias para o Oceano Atlântico passando pelo Porto de Santana, fundamental para a estratégia de desenvolvimento econômico do estado.

“Esse investimento foi sonhado por muitos anos, para termos mais desenvolvimento, mais navios, mais indústrias se instalando na região, mais comércio acontecendo”, citou Ricardo Falcão, vice-presidente da Associação Internacional de Práticos Marítimos e diretor do Conselho Nacional de Praticagem (Conapra).

Na área de Levantamentos Hidrográficos, o navio vai atuar desde a foz do Rio Amazonas ao interior do Amazonas, passando pelos rios Trombetas, Xingu, Tapajós e Jarí, os estreitos que circundam a Ilha de Marajó e o Canal Sul. Quanto os estudos de aumento de calado, a tripulação vai atuar com o lançamento e recolhimento de boias dotadas de sensores meteoceanográficos e participará dos testes de calado.

“A Amazônia precisa de cada vez mais investimentos para o seu desenvolvimento. A contribuição da Marinha e da Praticagem tem feito a gente avançar na navegabilidade. Quanto mais assertivos nas informações, melhor vamos poder tomar decisões que vão se traduzir em melhoria da qualidade da vida social das pessoas”, afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A embarcação foi construída em Santa Catarina, desenhada para levantamentos hidrográficos com arco de popa para movimentar até 10 toneladas. A cerimônia oficializou a primeira-dama Priscilla Flores como madrinha de batizado do Amapá Explorer, que cumpriu uma antiga tradição marinheira, quebrando uma garrafa de champanhe no costado do navio.

“É uma honra participar desse momento tão simbólico e tão cheio de esperança do nosso estado. Nós vamos lançar ao mar não só uma embarcação, mas sonhos de um povo inteiro. O Amapá Explorer é símbolo dessa nova jornada, que ele navegue seguro e que traga descobertas, que respeite a nossa natureza e que ajude a construir um Amapá ainda mais forte, mais desenvolvido e mais justo para o nosso povo”, exclamou a primeira-dama.

Segurança na navegação

Fortalecendo a proximidade do Estado com a Marinha, o governador Clécio Luís se reuniu com o comandante do 4º Distrito Naval, o Vice-Almirante Adriano Marcelino Batista na Capitania dos Portos.

“Discutimos pautas importantes para a melhor navegabilidade no Amapá. A união de forças pela segurança da navegação é primordial”, celebrou o vice-almirante.

O encontro tratou de pautas importantes para o futuro do Amapá, como a entrada dos Navios Mercantes e o aumento do Calado da Barra Norte, viabilizando a entrada de navios mercantes maiores no Rio Amazonas; assim como informações sobre a Costa Marítima e a Exploração de Petróleo.

