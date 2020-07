Assassinos de idosa no Macapaba são denunciados pelo MP

Nesta quarta-feira (29), o Ministério Público do Amapá (MP-AP) ofertou denúncia contra dois homens pelo assassinato da senhora Vanilce Ester da Silva Coutinho, crime que abalou os moradores da capital pela barbaridade do ato, cometido no dia 25 de maio de 2020. A investigação foi acompanhada pela 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Macapá, sendo protocolada a ação penal sob o nº 0004389-58.2020.9.04.0001, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá.

A promotora de Justiça Klisiomar Lopes Dias, que assina a ação, instruiu a inicial acusatória com base no inquérito policial conduzido pela delegada Marina Guimarães, da Polícia Civil do Amapá (PC/AP), onde aponta que, no dia em questão, no apartamento do Conjunto Habitacional Macapaba, onde residia a vítima, os denunciados Yuri Rodrigues Farias e Maicon Santos de Oliveira, munidos de armas brancas, mataram a vítima de 63 anos com múltiplos golpes de faca e terçado e, após ceifarem sua vida, iniciaram o esquartejamento do corpo, conforme os laudos necroscópico e pericial.

A denúncia descreve que, durante o interrogatório, o denunciado Yuri Rodrigues confessou a prática do crime e alegou que matou a vítima motivado por vingança, fato que vem sendo apurado pela PC, que pode ter relação com o homicídio qualificado da neta da vítima. Deste modo, a autoria e a materialidade dos crimes restam comprovados pelas evidências periciais, laudo necroscópico e pela confissão do primeiro denunciado, das testemunhas e demais elementos colhidos.

“(…) em razão da forma impiedosa como os denunciados executaram a vítima, revela que agiram com crueldade, uma vez que mesmo sabendo da desvantagem e fragilidade da vítima que é mulher idosa, desferiram violentos golpes de faca e terçado que desfiguraram a face da vítima e ainda esquartejaram o corpo separando a cabeça, tronco, braços e pernas, colocando tudo dentro de uma sacola plástica e uma mala”, relatou a promotora de Justiça na denúncia protocolada.

Elton Tavares

