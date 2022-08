Macapá recebe Feira de Ciência e Tecnologia – Maior evento na área espacial

Uma das maiores feiras de ciência e tecnologia da América Latina estará aterrissando na cidade de Macapá – Estado do Amapá, entre os dias 2 e 3 de setembro.

Em sua 7ª edição no Brasil, o Science Days é considerado um dos maiores eventos na área espacial, e tem como objetivo despertar a curiosidade e o interesse de crianças, jovens e adultos pelas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM / New Space).

Palestras, oficinas, mostras de ciências e tecnologias, interações e experimentos, fazem parte do cronograma de atividades, e darão aos participantes a oportunidade de vivenciar experiências inéditas e inovadoras da área espacial.

Para quem sempre sonhou em fazer algum contato com o espaço, essa é uma grande chance, pois, nesta edição, será possível ilustrar e/ou escrever mensagens em cartões postais espaciais personalizados que irão a bordo do Foguete New Shepard, da Blue Origin, através da oficina “Cartão Postal Espacial Science Days”.

Segundo Carla Michaelis, gerente de projetos da Fundação Michaelis, a proposta é que o evento consiga impactar positivamente a educação brasileira. Dessa forma, a feira itinerante da área espacial busca popularizar a ciência através da disponibilidade de ingressos gratuitos. “O Science Days abraça jovens igualmente, sem distinção. Aqui, independentemente da sua classe social ou renda familiar, você sempre será bem-vindo para aprender com a gente”, afirmou.

Um dos destaques entre as atividades que farão parte do Science Days 2022 será a palestra New Space – Oportunidades e Desafios da nova Revolução Espacial, ministrada pelo Country Manager do KSCIA-International Space Academy, José Carlos Filho (JC). Uma apresentação que irá mostrar uma visão global da história da exploração espacial, incluindo os benefícios para a humanidade, as oportunidades e os desafios apresentados pelas empresas ligadas a exploração espacial no movimento conhecido como “New Space”.

“O KSCIA tem muito orgulho de ser hoje o principal parceiro do Science Days na América Latina. Em especial, com a chegada do evento a região Amazônica, onde começamos a concretizar nosso sonho de alcançar todos os cantos do Brasil. O Science Days é um evento democrático, com entrada gratuita e cujo objetivo principal é levar conhecimento e inspiração para todos os públicos, o que se alinha totalmente com nossos valores e missão no KSCIA-International Space Academy”, afirma José Carlos Filho.

O evento em Macapa é uma parceria da Fundação Michaelis para Educação Global (The Michaelis Foundation for Global Education) com o Instituto Leva Ciência no Amapá.

A entrada é gratuita. Para participar, basta fazer a inscrição através do link: https://linktr.ee/ScienceDays

Serviço:

Science Day 2022

Data: 2 e 3 de setembro

Horário: das 9h às 12h, e das 14h às 17h

Local: SEBRAE Amapá – Av. Ernestino Borges, 740 – Julião Ramos, Macapá

