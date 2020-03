Amapá confirma 4º caso de novo coronavírus

Atualizado às 12h19

O Governo do Amapá atualizou o 1º Boletim Informativo deste sábado, 28, sobre a situação do novo coronavírus no estado. O Amapá tem agora 214 casos suspeitos sendo apurados e um 4º caso confirmado. Trata-se de uma mulher de 36 anos. Ela deu entrada na rede de saúde pela UBS Lélio Silva. O número de casos descartados está em 197.

O número de suspeitos em relação ao boletim anterior diminuiu porque mais amostras foram analisadas e descartadas como infecção pela COVID-19. Os dois casos suspeitos de Ferreira Gomes que também apareciam no boletim anterior foram analisados e descartados como novo coronavírus.

Os números de casos suspeitos, por município são:

Macapá: 240

Santana: 5

Laranjal do Jari: 1

Pedra Branca do Amapari: 2

Porto Grande: 1

Serra do Navio: 1

Tartarugarzinho: 2

Cutias do Araguari: 1

Oiapoque: 9

Calçoene: 2

Ferreira Gomes 2.

As informações são do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar e implantar ações de prevenção e enfrentamento ao COVID-19.

