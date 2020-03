Casos suspeitos de Coronavírus sobe para 257 em Macapá, diz prefeitura

O Município de Macapá passou a monitorar 257 casos suspeitos de Coronavírus nesta sexta-feira, 27 de março. Foram notificados 342 casos. Deste total, 83 foram descartados e dois confirmados. Todos os casos estão sendo monitorados pela prefeitura.

Das 98 novas amostras, 82 foram atendidas e colhidas na Unidade Básica de Saúde Lélio Silva e 16 na UBS Marcelo Candia. Desta forma, aumentaram de 173 para 257 os casos suspeitos na capital amapaense. Os casos positivos de Covid-19 em Macapá foram divulgados pelo Governo do Estado do Amapá.

O primeiro é de uma mulher de 36 anos, com histórico de viagem e contato com caso suspeito, que procurou atendimento no Lélio Silva dia 17 de março. Ela apresenta sintomas brandos e está recebendo acompanhamento da equipe de saúde. O segundo caso atestado positivo é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Guilherme Lages. Ele já estava sendo monitorado pelo Município, mas fez o exame em um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde.

A prefeitura realiza a coleta de amostras biológicas dos pacientes para a realização do exame, que diagnostica a doença. A coleta é feita nas unidades Lélio Silva e Marcelo Candia e, posteriormente, enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que tem a responsabilidade de fazer o envio das amostras para o laboratório de referência da Região Norte, que é o instituto Evandro Chagas, no Pará.

Dez dicas básicas:

1 – Lave as mãos com água e sabão antes de entrar em casa;

2 – Se não puder lavar as mãos antes de entrar, evite tocar nas coisas antes de lavar as mãos;

3 – Tire os calçados e higienize;

4 – Se precisar trazer as roupas para dentro, coloque-as em um cesto para lavar separado;

5 – Não cumprimente crianças, cônjuges ou outras pessoas que morem na casa antes de trocar de roupa e lavar as mãos;

6 – Se possível, tome banho assim que chegar;

7 – Desinfete celular, chaves e cartões bancários com álcool 70%;

8 – Mochilas e bolsas de uso diário também devem ser higienizados;

9 – Limpe as embalagens que trouxe com solução de água sanitária (20 ml para cada 1 litro de água);

10 – Lave alimentos com água e sabão e os deixe 10 minutos imersos em solução de água sanitária (20 ml para cada 1 litro de água).

