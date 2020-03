Prefeitura faz higienização e desinfecção de UBS’s, hospitais, ruas e paradas de ônibus de Macapá

A Prefeitura de Macapá colocou em prática mais uma medida para combater o avanço do Coronavírus na cidade. Na manhã deste sábado, 28, equipes de limpeza urbana pulverizaram as Unidades Básicas de Saúde, fachadas de hospitais, calçadas, pontos de ônibus e ruas de maior fluxo de pessoas. A ação é para manter os locais públicos higienizados, diminuindo o risco de contaminação.

Caminhões-pipa fizeram a borrifação com uma mistura de água, cloro isocianurato de sódio 65% e uma pequena quantidade de lavanda para dar um cheiro mais agradável, concentração ideal para desinfecção de áreas com possíveis contaminações. A ação é desempenhada pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa). Cerca de 150 homens estão envolvidos. As equipes foram divididas em três frentes de trabalho (zonas norte, sul e central).

A desinfecção começou pela UBS Rubin Aronovitch, no bairro Santa Inês, com borrifações simultâneas em outros pontos mapeados, conforme cronograma de trabalho da prefeitura. Nas UBS’s Lélio Silva (Novo Buritizal) e Marcelo Candia (Jardim Felicidade), as atividades foram executadas. O entorno, fachadas e calçadas das unidades foram higienizadas e desinfetadas duas vezes, por serem unidades de referência no atendimento ao público com suspeita de Covid-19.

Nos próximos dias, outros pontos também receberão a higienização. “Outros locais serão contemplados, a partir de novas avaliações técnicas mais detalhadas. O planejamento, com todos os locais a serem contemplados, já está em fase final de elaboração”, informa o secretário de Zeladoria, Claudiomar Rosa. “A gente está fazendo uma primeira fase. A luta contra o novo Coronavírus ganhou mais essa estratégia, já usada por outros estados. E a ação será rotineira daqui para frente”, reforça.

“A medida foi tomada como forma de prevenção. O trabalho de desinfecção começou pelas UBS’s, unidades hospitalares, prédios que ainda estão mantendo os serviços considerados essenciais, calçadas, estacionamentos e ruas onde há o maior aglomerado de pessoas. Essas são nossas prioridades”, disse o prefeito Clécio Luís. A borrifação realizada neste sábado ocorreu com hidrojatos, permitindo a higienização e desinfecção apenas de áreas externas. “A partir da próxima semana, começaremos os trabalhos com bombas costais, garantindo assim a pulverização também no interior dos prédios”, anunciou o prefeito.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...