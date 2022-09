Equipes encontram mais 5 corpos de vítimas de naufrágio no Pará

Sobe para 18 o total de mortos em acidente com lancha em Belém



As equipes de busca e salvamento às vítimas do naufrágio da lancha Dona Lourdes II localizaram mais cinco corpos nas últimas horas, elevando para 18 o total de mortos em decorrência do acidente ocorrido na manhã dessa quinta-feira (8), perto da Ilha de Cotijuba, em Belém, no Pará.

Segundo o governo estadual, foram encontrados os corpos de duas crianças e três homens. Mais cedo, a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) já tinha anunciado que outros dois corpos foram localizados logo após o reinício das buscas, no começo da manhã de hoje (9).

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Hayman Souza, equipes de profissionais dos Bombeiros e da Marinha continuam procurando por pessoas desaparecidas que podem estar presas sob a embarcação, no fundo do rio.

“Seguimos as buscas pelos desaparecidos. Estamos na estratégia de movimentar a embarcação, até porque ela não se encontra encostada no fundo do rio e isso coloca em risco a operação de mergulho, que é muito técnica e depende de algumas características do local”, explicou o coronel, em nota que o governo estadual divulgou esta tarde. “Nessa movimentação, provavelmente, outros corpos poderão ser encontrados”, acrescentou Souz, garantido que os trabalhos só serão encerrados quando todos os desaparecidos forem encontrados.

As autoridades estaduais ainda não sabem ao certo quantas pessoas estavam a bordo da lancha no momento em que ela afundou. Segundo a Segup, embora a lotação declarada fosse de 82 pessoas, incluindo a tripulação, a incerteza decorre do fato de a embarcação funcionar irregularmente, embarcando passageiros em portos clandestinos.

Até as 18h, 65 pessoas que estavam a bordo do navio no momento do naufrágio foram encontradas com vida. Os dois últimos sobreviventes confirmados foram resgatados por ribeirinhos que os encontraram próximo à cidade de Ponta de Pedras (PA).

Ainda de acordo com o governo estadual, os corpos de sete das 18 vítimas fatais foram trasladados para Marajó, onde serão sepultados. Nesta manhã, o governo estadual disponibilizou um ferry-boat (balsa) para transferir dos corpos, além de sobreviventes e parentes das vítimas entre Belém e Marajó.

Outras quatro vítimas estão sendo veladas em Belém. Sete corpos já localizados permanecem no Instituto Médico Legal (IML) de Belém, para a realização de exames necroscópicos.

Irregular

A lancha Dona Lourdes II partiu de um trapiche irregular de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, com destino a Belém, na manhã de quinta-feira (8). Segundo a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), não só a empresa dona da lancha já tinha sido notificada devido a irregularidades, como a Marinha já tinha impedido que fossem utilizadas outras duas embarcações (Clicia e Expresso) não autorizadas a realizar o transporte de passageiros.

Em nota, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental confirmou as informações da Arcon e acrescentou que instaurou um inquérito e convocará os responsáveis pela empresa proprietária das lanchas a prestar esclarecimentos sobre o acidente.

A Polícia Civil também abriu inquérito policial para investigar o acidente. Nesta tarde, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, afirmou que os responsáveis pela embarcação, embora identificados, ainda não tinham sido localizados.

“Estamos trabalhando para localizar o responsável pela lancha, que já foi identificado. Tanto o homem responsável pela embarcação, como sua genitora, que emprestou a lancha, deverão ser ouvidos para que possamos esclarecer os fatos e encaminhar o resultado ao Poder Judiciário”, comentou o secretário.

A reportagem não conseguiu contato com os donos da lancha Dona Lourdes II ou com seus advogados.

