Vacinação contra a Covid-19 atende pessoas de 39 anos nesta quarta-feira (7); confira os demais grupos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vacina a partir desta quarta-feira (7) pessoas a partir de 39 anos. Junto deste grupo haverá uma nova chamada para vacinação contra a Covid-19 para grávidas, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Além disso, a segunda dose do imunizante estará disponível para Macapá e comunidades de Conceição do Macacoari e Retiro Santo Antônio.

1ª dose 39 anos de janeiro a dezembro

A vacinação é destinada às pessoas a partir de 39 anos nascidas entre 01 janeiro e 30 de junho e acontecerá de 9h às 15h em oito pontos espalhados pela cidade.

Será possível iniciar o esquema vacinal nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estacionamento do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Já os pedestres poderão receber a primeira dose da vacina na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Anfiteatro da Unifap, IFAP e UEAP.

É necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

1ª Grávidas, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente

A vacinação para grávidas, puérperas, pessoas a partir de 18 anos com comorbidades ou deficiência permanente acontecerá das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pacoval, Novo Horizonte, Congós, Pedrinhas, Raimundo Hozanan e Brasil Novo.

É necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove a condição.

2ª dose de Oxford/AstraZeneca

Pessoas no período de recebimento da segunda dose de Oxford/AstraZeneca poderão encerrar o seu esquema vacinal entre 9h e 15h nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estacionamento do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Além destes locais, o imunizante também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Anfiteatro da Unifap, IFAP e UEAP.

Para a vacinação, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

2ª dose CoronaVac

As pessoas que receberam a primeira dose de CoronaVac há 21 dias, no mínimo, já podem receber a dose de reforço do imunizante. Ele estará disponível das 8h às 13h, nas UBSs Rosa Moita e Cidade Nova.

Para fechar o seu esquema vacinal é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

2ª dose para quilombolas e ribeirinhos

Os ribeirinhos e quilombolas residentes em Conceição do Macacoari e Retiro Santo Antônio encerrarão seu esquema vacinal também nesta quarta-feira. A agenda de vacinação é montada em conjunto com a equipe de saúde que atende a comunidade.

Para receber a dose de reforço é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

