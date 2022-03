Investir em saúde é melhor que tratar doenças

Conhecimentos em Medicina Natural a favor da promoção da saúde integral

A maior parte dos problemas de saúde começa com uma inflamação crônica de baixo grau que é provocada por maus hábitos como sedentarismo, níveis altos de estresse, alimentação inadequada, uso em excesso de açúcar e de sal. Reduzir essa inflamação é vital para diminuir o risco de desenvolver patologias, mesmo havendo predisposição genética. “Não somos vítimas indefesas da hereditariedade. Nosso comportamento tem mais influência que os genes no aparecimento das doenças”, alerta o neurologista e diretor técnico da Neuro Integrada, Italo Almeida.

Mudanças de hábitos simples são capazes de evitar doenças, como Alzheimer, Parkinson, AVC, tumores cerebrais, esclerose múltipla, diabetes, hipertensão e tantas outras. Como conhecimento é poder, o neurologista – que já ministrava cursos de formação para profisisonais da área de saúde interessados em aprender mais sobre Saúde Integrativa – lança agora um convite para quem quer cuidar melhor do próprio bem-estar. A Jornada Vida Saudável Integrativa promoverá conhecimento e práticas cotidianas para quem busca investir no autocuidado.

Os facilitadores do curso são médicos baianos, que foram professores da disciplina Terapias Complementares em Medicina, na Unifacs, com vasta experiência na área da Medicina Natural. Além de Italo Almeida, o gastroenterologista Luiz Queiroz estará compartilhando saberes e experiências bem sucedidas com a prática clínica. Com carga horária de 8 horas (dividida em duas manhãs de sábados), a jornada terá aulas online ministradas através da plataforma Google Meet. O conteúdo gravado poderá ser acessado no período de três meses.

Diferente do curso destinado a profisisonais de saúde, a jornada terá um tempo maior dedicado para perguntas e esclarecimentos de dúvidas dos participantes. “Saúde é consequência do fortalecimento da nossa energia vital. Nosso objetivo é, com base em conhecimentos científicos, proporcionar mais consciência para que um número maior de pessoas possa fazer melhores escolhas”, defende especialista, que tem 37 anos de formado – 18 deles dedicados à Medicina Natural.

Serviço:

O quê? Jornada Vida Saudável Integrativa

Quem? Médicos facilitadores Italo Almeida e Luiz Queiroz

Quando? 12 e 19 de março (sábados, das 8 às 12 horas)

Onde? Encontros on-line através da plataforma Google Meet

Quanto? Investimento de R$ 275 (à vista) até 11 de março. Vagas limitadas.

Como? Inscrições através do site www.institutovsi.com.br

