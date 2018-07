A cada 3 minutos, uma menina é infectada com o vírus HIV

Levantamento realizado pela Unicef revela que estupros e falta de acesso à educação sexual estão entre as razões

Anna Laura Moura

Um levantamento realizado nesta quarta-feira (25) pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para as Crianças) durante a Conferência de Aids de Amsterdã, revela que a cada três minutos, uma menina de 15 a 19 anos é infectada pelo vírus HIV. Entre as razões, estão o estupro, a falta de acesso à educação sexual e a estimulação do sexo precoce.

É claro que muitos avanços na luta contra a aids ocorreram nos últimos 20 anos. Porém ainda é complicado evitar infecções entre os adolescentes, o que impede que o avanço triunfe ainda mais, de acordo com o relatório.

Segundo a pesquisa, a epidemia está se alastrando entre meninas adolescentes por causa do estupro e da estimulação do ato sexual desde muito cedo – inclusive com homens muito mais velhos. A falta de acesso à educação sexual e saúde e a pobreza também são razões.

