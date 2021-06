YouTube Shorts chega ao Brasil nesta segunda-feira (07)

O YouTube anunciou, nesta segunda-feira (07), o lançamento do YouTube Shorts no Brasil. A ferramenta permite a criação de vídeos curtos originais e o remix de conteúdos usando áudios que já estão na plataforma.

O TecMundo já está utilizando o formato desde março, quando ele estava em beta. Entre os conteúdos produzidos, estão vídeos falando sobre a divulgação da NASA de uma imagem inédita da Nebulosa do Véu e um abrindo a caixa do Galaxy A52.

O YouTube explicou que o novo recurso permitirá que os produtores de conteúdo dêem um toque criativo aos seus vídeos e possam até mesmo encontrar novos públicos. Entre formatos já consagrados de vídeos curtos estão reações à piadas, experimentação de receitas e encenação de esquetes cômicas.

Os criadores poderão desativar a opção de reaproveitar os vídeos caso eles não queiram que outras pessoas utilizem seus materiais para remixar. No caso das músicas, o site do Google fez acordos com gravadoras e produtoras para garantir que a comunidade tenha sons e faixas musicais disponíveis para uso.

