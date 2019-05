15 toneladas de lixo são retirados da Baixada Pará em parceria

Com o objetivo de despertar a cidadania e a consciência ambiental do moradores da Baixada Pará, no bairro Cidade Nova I, a prefeitura da capital do estado, em parceria com a Ministério Público do Amapá, ajudou na limpeza da área de ressaca com máquinas e 20 homens, neste sábado, 4. Foram utilizadas uma retroescavadeira, uma caçamba, um poliguindaste e seis contêineres. Foram retiradas cerca de 15 toneladas de lixo. Os moradores também saíram de suas casas e ajudaram na limpeza de suas passarelas e vias.

“O projeto é da Promotoria de Justiça, mas topamos na hora que o convite foi feito para integrarmos o mutirão, já que é para cooperação do bem de todos e, principalmente, de nossa cidade. A prefeitura faz a parte dela, mas a população precisa colaborar, não jogando entulho e lixo no lugar onde mora. O interessante é que acreditamos que não será um serviço em vão. Os moradores irão zelar pelo espaço”, conta o secretário municipal de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida.

“Nossa ação é para encontrarmos esses heróis escondidos, que ajudam o meio ambiente. Nosso projeto conta com a comunidade e, além da limpeza, estão tendo ações de educação ambiental com atividades literárias e de audiovisual, de saúde, capacitações, instalação do Observatório da Ressaca e a pintura de 100 casas e estabelecimentos comerciais”, explicou o promotor de Meio Ambiente, Marcelo Moreira.

“Estou muito feliz de ter conseguido resposta e ajuda do poder público. Agora, preciso da ajuda de nossa comunidade para conservar e manter limpo o local que moramos. Será uma mudança significativa para todos nós, fiscalizarei e peço a colaboração de todos”, disse o ator, palhaço e professor, Joca Monteiro.

A ação contou ainda com a colaboração do Sistema S, Fecomércio, Brigada, Amazon Art, Unifap e Faculdade Estácio.