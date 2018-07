Feijoada beneficente arrecadará recursos para abrigo em Manaus

Fazer o bem e ainda saborear uma das maiores paixões gastronômicas do brasileiro. Essa é a proposta da feijoada beneficente do Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (NACER), que será realizada no dia 11 agosto, das 12h às 15h, no Fast Temaki do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento visa arrecadar recursos para manutenção dos projetos da instituição, que acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude, garantindo assistência psicológica, proteção e cuidados com a saúde.

“Através destes projetos, geramos um importante impacto social não apenas na vida dos acolhidos, mas de suas famílias e também da comunidade onde estamos inseridos. Os recursos que mantêm a casa são provenientes de doações e convênios periódicos com a rede pública de assistência social. Porém, nem sempre são suficientes para suprir todas as necessidades do abrigo. Por essa razão, continuamente realizamos ações, campanhas e eventos para captação de fundos”, explica o diretor do abrigo, Cleslley Rodrigues.

A feijoada beneficente será assinada pela equipe do Feijoada no Balde, que é especializada no preparo da iguaria e promete um tempero especial na receita: o amor. “Mais do que um prato saboroso, a feijoada é uma verdadeira tradição, que tem o poder de reunir pessoas e proporcionar momentos de alegria. Nada melhor que utilizar essa iguaria para estimular a solidariedade e ajudar o próximo”, destaca uma das proprietárias da empresa, Louise Lauschner.

Os ingressos para o evento estão à venda ao valor de R$ 25 e podem ser adquiridos através dos telefones (92) 3302-6282 e 99326-6222 ou na sede do NACER, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez. Mais informações sobre a instituição estão disponíveis no site: www.nacercrianca.org.