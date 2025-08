Eles por Elas: autoridades no Amapá debatem papel dos homens no combate à violência contra a mulher

‘Eles por Elas’ reúne autoridades no Amapá para discutir o papel dos homens no combate à violência contra a mulher

No Dia D de Combate à Violência contra a Mulher, nesta quinta-feira, 7, o Governo do Amapá realiza o evento “Eles por Elas”, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB AP), em Macapá. A ação reúne autoridades do Estado, representantes de órgãos públicos e parceiros institucionais em uma programação para promover a igualdade de gênero, fortalecer as redes de proteção, ampliar o diálogo, firmar compromissos e integrar ações pela defesa dos direitos das mulheres no estado.



A programação inclui o painel “O papel do homem no combate à violência contra a mulher” e a palestra “O enfrentamento à violência de gênero”, como parte das ações que reforçam o papel de toda a sociedade, especialmente dos homens, na construção de um ambiente mais seguro, justo e igualitário para as mulheres.

Local: Auditório da OAB

Data: 07/08/2025 às 8h0

Endereço: Rua Independência, nº 820, bairro Central, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

