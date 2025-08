Dois talentos do audiovisual brasileiro para conhecer no Dia Internacional dos Povos Indígenas

Com trajetórias premiadas, Wara e Karkará Tunga mostram por que o futuro do cinema passa pelas vozes indígenas



O cinema se enriquece com a diversidade das narrativas e, cada vez mais, vozes indígenas têm ocupado esse espaço com obras que reconfiguram imaginários, reafirmam identidades e fabulam futuros possíveis. Neste 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, selecionamos dois nomes de destaque para celebrar a presença de cineastas originários que, com talento e inventividade, têm contribuído para um audiovisual mais plural e representativo.



Wara e Karkará Tunga, cineastas indígenas integrantes da Rede Paradiso de Talentos, são expoentes de uma geração que vem transformando o fazer cinematográfico no Brasil. A partir de suas vivências e referências culturais, incorporam saberes ancestrais às práticas contemporâneas, questionam estruturas coloniais ainda presentes no setor e contribuem para ampliar as possibilidades narrativas e estéticas da ficção audiovisual.



“O protagonismo indígena no cinema brasileiro é uma das forças pulsantes da produção contemporânea. É com imensa admiração que apoiamos talentos como Wara e Karkará, que expressam, com inventividade e sofisticação, histórias urgentes, complexas e profundamente conectadas com seu tempo e com a realidade brasileira”, afirma Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.



Conheça mais detalhes sobre a trajetória desses dois talentos que estão criando novas paisagens no cinema brasileiro:



Wara_Divulgação/Projeto Paradiso

Wara

Wara atua em direção e roteiro, tem especialização em Direção de Ficção pela Escola Internacional de Cinema e TV (Cuba) e formação em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Ceará (UFC/Brasil). A tese “Soberane” recebeu o Pardino D’oro de melhor curta-metragem internacional no 75° Festival de Locarno, na sessão Pardi di Domani. O curta “Quem te deu nome?” foi premiado como melhor filme no FESAALP 2021, na categoria Videominuto.



O projeto de longa-metragem “Quem deu nome à Terra?” conquistou o Prêmio TFL Next, que garantiu acesso à Rede Paradiso de Talentos. Com esse mesmo projeto, houve seleção para o Pop Up Film Residence e para o Cinéma en Développement. Os três reconhecimentos foram concedidos durante a 12ª edição do BrLab. Em 2025, o curta-metragem “A Fera do Mangue”, co-dirigido com Sivan Noam Shimon (Israel), foi exibido na Quinzena de Cineastas do Festival de Cannes, dentro do programa Directors Factory Ceará Brasil.



Karkará Tunga_Divulgação/Projeto Paradiso

Karkará Tunga

Karkará Tunga graduou-se em Cinema e Audiovisual na UFPE. “Suçuarana”, seu roteiro de longa-metragem contemplado no 16º Edital Funcultura de Audiovisual (PE), participou do LAB CENA 15, no Porto Iracema das Artes; da residência de roteiro “Desde la Raíz”, realizada pela Fundación Algo en Común em Cali, na Colômbia, quando passou a integrar a Rede Paradiso de Talentos; e do 5º Argumenta (2023), programa de formação audiovisual do Sesc Rio. Com o roteiro do curta-metragem “Batoki – Noite sem Lua”, ficou em segundo lugar no Prêmio Cardume Cabíria 2024.



É coordenadora do Grupo Avançado de Desenvolvimento de Roteiro no Centro Cultural Marieta. Esteve no comitê de visionamento do 34º e 35º Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Realizou montagem e design de som na videoarte “O Verbo Se Fez Carne” (2019), com a qual recebeu os prêmios de “Melhor Concepção Sonora” no 18º Primeiro Plano e “Melhor Som” no 13º Curta Taquary, sendo indicada também ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2021 como “Melhor Som”. Com a obra “Brasis” (2019) participou do XI Salão Universitário de Arte Contemporânea (SESC-PE) e com o ensaio “Arte-vida, Arte-morte” (2021) participou do 67º Salão Paranaense realizado pelo Museu de Arte Contemporânea do Paraná.



Sobre o Projeto Paradiso

O Projeto Paradiso, uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, investe em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos, seminários e estudos. Focado na internacionalização, atua por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil e no mundo, criando oportunidades para profissionais em diferentes fases da carreira. Desde 2019 a iniciativa já beneficiou centenas de profissionais brasileiros do audiovisual por meio de suas inúmeras iniciativas.

Curtir isso: Curtir Carregando...