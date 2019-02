Corpo de estudante é encontrado em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

O corpo do estudante de medicina do Rio de Janeiro, Daniel Chagas Dalpian, de 22 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (21), a cerca de dez metros de profundidade, em um poço da cachoeira Carioquinhas, na Chapada dos Veadeiros.

Ele desapareceu na tarde dessa quarta-feira (20), quando nadava na cachoeira Carioquinhas, e afundou em um dos poços do local.

O diretor do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Fernando Tatagiba, detalha o trabalho de resgate do corpo do estudante.



As buscas começaram imediatamente após o acidente, mas foram interrompidas por causa das condições climáticas desfavoráveis.

Poços como o que Daniel foi sugado, também conhecidos como ralos e sumidouros, são comuns nas cachoeiras Brasil afora.

O diretor do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Fernando Tatagiba, explica.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi fechado nessa quarta-feira para não atrapalhar as buscas e deve ser reaberto nesta sexta-feira. A direção do parque recomenda atenção redobrada nas cachoeiras em época de chuvas. Também aconselha a não nadar em poços grandes, permanecer nas margens e em locais que se consiga ficar em pé, evitar ficar perto das cachoeiras, e prestar atenção no fluxo e nível das águas.

EBC