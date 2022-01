Amapá participa da primeira Comunidade de Práticas de Atenção Básica voltada a moradores de rua

O estado do Amapá está inserido nas ações da Fiocruz voltadas para pessoas em situação de rua. Na última sexta-feira, 27, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá (COSEMS/AP), junto com representantes das Secretarias Municipais de Saúde de Macapá, Porto Grande, Santana e Calçoene, reuniu com a Fiocruz no Comunidades de Práticas APS e Populações em Situação de Rua no Contexto da COVID-19 (ComPAPS), que é a primeira iniciativa de prática de Atenção Básica voltada para desabrigados no estado. A intenção é que pessoas em situação de rua nestes municípios sejam alvo de ações e projetos.

O objetivo da reunião virtual foi de iniciar o mapeamento de ações e projetos em prática e que podem ser planejados e desenvolvidos em favor destas pessoas, principalmente neste período ainda de pandemia da COVID-19. “Os municípios participantes são os que tem registro de pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas, e que precisam de assistência médica e social. Nestes municípios serão feitos levantamentos da situação, saber como as gestões estão trabalhando a Atenção Primária e os resultados”, explica Elinete Ladislau, secretária executiva do COSEMS/AP.

No decorrer da primeira reunião da ComPAPS, os participantes deram informações a respeito das ações em seus municípios, experiências, iniciativas, de sucesso ou não, que serão avaliadas e inseridas no site do Ideia SUS, para que sirvam de exemplo para novos projetos a serem desenvolvidos por municípios em todo o Brasil. Nas próxima semanas irão ocorrer mais cinco reuniões online e em abril, para andamento das fases do projeto, e no final será apresentação uma experiência exitosa que será incluso no E-book e apresentada em todo Brasil.

“É importante que os municípios que tenham pessoas em situação de rua participem desta iniciativa da Fiocruz para que todos, tanto o Estado quanto o Ministério da Saúde saibam o que o Amapá está fazendo para que a Atenção Primária em Saúde (APS) alcance a todos, que é o objetivo das gestões públicas, eles precisam destas informações. A partir deste primeiro encontro todos serão responsáveis por avaliar, planejar e executar políticas públicas para que estas pessoas sejam favorecidas, especialmente no período que ainda estamos passando, de pandemia, e que nenhum grupo social pode ficar de fora”, considera o presidente do COSEMS/AP, Marcel Menezes.

