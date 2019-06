André Trigueiro cumpre ciclo de Palestras sobre suicídio e Meio Ambiente em Macapá

Evento que acontece nos dias 20 e 21 de Julho no Sebrae é uma iniciativa do Ministério Público do Amapá

Dentre tantas outras atividades, André Trigueiro é voluntário colaborador do Centro de Valorização da Vida (CVV), para onde destinou os direitos autorais do seu livro “Viver é a melhor opção”, publicação em que o jornalista trata sem tabu do tema suicídio como um problema de saúde púbica. Tem pós-graduação em Gestão Ambiental pela COPPE/UFRJ, onde leciona a disciplina “Geopolítica Ambiental”; é professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio, repórter da TV Globo e editor-chefe do programa “Cidades e Soluções”, na Globo News.

Haverá venda de livros cuja renda será integralmente revertida para o CVV Macapá.

O acesso é gratuito e as inscrições estão no site http://mpap.mp.br/palestra/

Veja o Convite feito pelo André: