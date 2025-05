O que é a COP30? Entenda

A COP30 é a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, um dos eventos mais importantes do mundo quando o assunto é o meio ambiente. Ela vai acontecer em 2025, na cidade de Belém, no estado do Pará. E esse evento vem movimentando também o Amapá, por questões geográficas, políticas e ambientais, uma vez que o tema petróleo vem sendo cada vez mais associado ao nosso estado com a iminência de uma possível exploração na costa amapaense. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem a COP30. A seguir vamos esclarecer o tema.

Mas o que é a COP?

A COP (sigla para Conference of the Parties) reúne todos os países que fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O objetivo é discutir soluções para combater o aquecimento global, reduzir a emissão de gases do efeito estufa e ajudar os países a se adaptarem às mudanças climáticas.

Essas conferências acontecem todos os anos desde 1995. Foi em uma COP que nasceu o Acordo de Paris, por exemplo, um compromisso mundial para tentar limitar o aumento da temperatura do planeta.

Por que a COP30 é importante?

A COP30 será decisiva porque acontece em um momento em que os países precisam mostrar resultados concretos no combate à crise climática. Além disso, será a primeira vez que uma COP será realizada na Amazônia, uma das regiões mais importantes para o equilíbrio do clima no planeta.

Sediar o evento em Belém é simbólico e estratégico: mostra ao mundo a importância da floresta amazônica e dos povos que vivem nela.

O que esperar da COP30?

Durante a conferência, representantes de quase 200 países vão negociar metas e ações ambientais. Também serão debatidos temas como a transição energética, preservação de florestas, financiamento climático e justiça social.

Organizações, cientistas, empresários e líderes indígenas também participam, tornando a COP30 um espaço global de diálogo sobre o futuro do planeta.

