Auxílio Brasil: Macapá tem 9.819 novos beneficiários do programa; confira a lista

Para mais informações, cidadãos devem checar o app oficial do Auxílio Brasil

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) divulga a nova listagem de cidadãos residentes no município de Macapá que estão aptos a participarem do programa Auxílio Brasil. De acordo com o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), são 9.819 beneficiários aprovados a receberem os valores do programa que substituiu o Bolsa Família. O número soma-se às 33.518 famílias que já recebiam o auxílio na capital amapaense, conforme dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc).

Confira a lista

Beneficiários

Os contemplados são famílias com renda de até R$ 210,00 per capita e que estão regularmente cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, que é o banco de dados que garante o acesso do cidadão a todo e qualquer programa social de nível federal, estadual e municipal. Desde 2019 o Governo Federal não realizava novas concessões do benefício para o município de Macapá.

O cidadão deve ficar atento ao calendário de pagamento, que é direcionado pelo Número de Identificação Social (NIS) e já inicia no próximo dia 18 de janeiro. O número final do NIS indica a data em que o saque poderá ser feito pelo titular.

App Auxílio Brasil e Caixa Tem

Através do aplicativo Auxílio Brasil, o cidadão poderá checar todas as informações sobre o benefício. O app está disponível em todas as plataformas digitais.

Especialmente para os novos beneficiários que não têm cartão físico, através do app Caixa Tem também é possível fazer diversas transações bancárias e realizar o saque sem cartão.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado