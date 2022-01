Eduardo Marinho: O Estado é uma organização criminosa dominada pelo poder econômico

Conceição Queiroz é moçambicana e vive em Portugal. Expansiva e espontânea, passa por estranhezas e discriminações, o que é “natural” numa sociedade preconceituosa e padronizadora por imposição. O ser espontâneo, independente e verdadeiro sem disfarce é francamente “condenável”, porque incomoda aos enquadrados, que são maioria. Ainda. Estamos a caminho, trabalhando por um outro modelo de sociedade, a partir da percepção da falsidade, da hipocrisia de uma estrutura anti-social, mentirosa, que tem no seu centro de importância não o ser humano, muito menos a harmonia social – que é um dos principais objetivos da coletividade humana, ainda inconsciente -, mas sim os interesses econômicos do velho punhado de parasitas sociais podres de ricos internacionais, que contam com a trairagem de elites locais cúmplices na sabotagem do desenvolvimento verdadeiro da humanidade, controlando governos e “políticas públicas”. O papo fluiu, apenas com a interrupção rápida da rapaziada da internet, que veio terminar os ajustes na rede e chegaram no meio da conversa. Uma interrupção imprevista e rápida – que deu até um toque de humor, por inesperada. Espero que tenha algum proveito pra quem assistir.(Eduardo Marinho)

Assista:

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado