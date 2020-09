Veículos piratas operam livremente na Perimetral Norte

As empresas de ônibus que operam na rodovia Perimetral Norte (BR-210), com viagens aos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, além de amargarem prejuízos com a queda brusca no número de passageiros estão enfrentando uma concorrência ilegal e desleal com os veículos piratas que atuam na região.

A ausência de fiscalização levou os clandestinos a fundarem até uma cooperativa, dando ar de legalidade ao transporte irregular. Além de picapes que levam passageiros e mercadorias, veículos menores também operam ostentando o adesivo da entidade pirata.

Fotos dos veículos já enviados à Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap) para provocar operações de fiscalização, já que é o Estado quem tem a prerrogativa de autorizar o transporte de cargas e passageiros na região além de fiscalizar as irregularidades.

Boa parte dos veículos piratas faz o trajeto principalmente entre os municípios de Porto Grande, Serra do Navio e Pedra Branca, evitando assim o posto da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, alguns trazem mercadorias e passageiros até Macapá.

As empresas afirmam que houve queda de 80% na arrecadação e que se uma fiscalização mais efetiva não ocorrer, poderão fechar as portas e demitir trabalhadores.

Renivaldo Costa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...