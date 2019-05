Primeira viagem de avião: dicas e passo a passo do que fazer

Juliana Lessa

A primeira viagem de avião é um marco na vida de muita gente. Viajar é um prazer pois nos proporciona conhecer destinos diferentes, novas pessoas e vivenciar outras culturas. A praticidade e rapidez do avião é uma grande vantagem, porém muitas pessoas têm medo ou dúvidas em relação a como proceder, quantos quilos levar, qual é o melhor horário para voar etc.

Por isso, este artigo fará um passo passo para você voar tranquilo, seja para a sua primeira viagem internacional ou por aqui mesmo no Brasil. Depois de lê-las, só lhe restará o prazer de aproveitar toda a sensação de liberdade de cruzar fronteiras e avistar novos horizontes. Aperte os cintos e vamos lá!

Hoje, com a internet, em poucos cliques você consegue pesquisar e comprar uma passagem e, então, partir para a sua primeira viagem de avião! Se você nunca viajou de avião, tem voo com conexão ou ainda está na dúvida do que fazer no aeroporto ou no check in, fique tranquilo. Vou colocar tudo aqui. Depois, é só embarcar e aproveitar essa experiência!

1) Compra das passagens de avião

Vou viajar de avião pela primeira vez estou com medo

Você pode comprar as passagens aéreas pela internet: rápido e barato.

Todas as companhias aéreas têm sites na internet e isso deixa o processo de compra muito mais fácil. Basta colocar a data prevista para a sua viagem, o local de origem e de destino e pronto. Em segundos você terá diversas opções de voos na sua tela.

Os preços costumam variar de acordo com o horário do voo, o dia da semana, se incluem volume a ser despachado ou não e se são voos diretos ou com conexão. Veja aqui como comprar passagens aéreas mais baratas.

No momento da compra você precisará informar os seus dados (nome, número de documento de identificação válido, telefone e e-mail) e efetuar o pagamento com um cartão de crédito ou boleto bancário.

A partir disso, será gerado um código de reserva. Você precisa levá-lo no dia no embarque (nem precisa imprimir, basta levar o código anotado ou salvo no celular), pois vai ser lá no aeroporto que a passagem de papel será impressa.

Como fazer check in do celular

Para quem não se sente confortável com compras pela internet, a compra das passagens pode ser feita diretamente em lojas das companhias aéreas e, em determinadas empresas aéreas, por telefone. Ou ainda confiar a missão a uma agência de viagem (na maioria das vezes, pagando um pouco a mais por isso).

E se o seu plano for viajar durante o período de férias ou em feriados, a procura costuma ser maior e os preços também. Quanto maior a antecedência na compra da sua passagem, maior a probabilidade em conseguir uma tarifa melhor.

Quer garantir uma passagem com preços camaradas? Assine as newsletters das cias aéreas, acompanhe as promoções e busque comprar com pelo menos 3 meses de antecedência.

2) Bagagem de mão e despachada

Recentemente, as regras para bagagem de mão e bagagem despachadas foram alteradas. O limite de peso para transporte de mochila, mala ou bolsa a bordo é de 10kg e as companhias não liberam se estiver acima.

Da mesma forma, os voos que antes já incluíam na tarifa um volume de mala despachada (para voos nacionais, 23kg; para voos internacionais, 32kg), agora, em sua maioria, cobram uma tarifa adicional por esse serviço.

Por isso, fique atento no momento da emissão da sua passagem. Você ainda pode optar por pagar pelo despacho de bagagem no momento do embarque, mas é provável que pague um valor mais alto por isso.

Primeira viagem de avião

Então, se você vai passar poucos dias viajando, experimente levar só a mala ou mochila de mão. E se você optar por comprar uma mala saiba que a compra é realizada por trecho. Então, você pode pagar uma mala somente na ida ou somente na volta, por exemplo. Caso você vá ou volte com maior volume.

Outra dica para você ficar atento é que se você comprou uma mala aqui no Brasil para um voo internacional, mas chegando no destino você tem outras passagens para conhecer o país internamente, sua mala pode ser considerada grande ou pesada demais para um voo doméstico.

Vou dar um exemplo: você comprou uma mala na sua passagem que vai até Orlando. Mas depois de passar uns dias divertidos na Disney, você seguirá viagem para o aeroporto de Nova York por um cia aérea local.

Logo, o trecho entre Orlando e Nova York é considerado doméstico, pois toda movimentação acontece apenas em território americano. E o limite de malas para voos domésticos costuma ser menor do que internacional. Sendo assim, você terá que pagar a diferença para poder despachar a sua mala, caso ela esteja nos padrões dos voos internacionais.

3) Check In

Algumas companhias permitem que você faça o check in um ou dois dias antes da data efetiva da viagem, diretamente do computador ou do smartphone, através dos seus sites. Acaba sendo mais prático, uma vez que te poupa um tempo em filas no aeroporto e permite que você escolha e marque o seu assento.

Algumas cias aéreas também cobram por marcar assento antecipado. Se você não quiser pagar, provavelmente será colocado longe das suas companhias de viagem.

Por conta desses detalhes é importante chegar ao aeroporto com tempo suficiente, para não correr o risco de não conseguir embarcar: para voos nacionais o ideal é que você chegue ao aeroporto uma hora antes do horário previsto para saída do voo; se for uma viagem internacional, a recomendação é chegar entre duas e três horas antes.

Basta se dirigir ao balcão ou a um dos totens das empresas aéreas e proceder com o seu check in. Para te ajudar, leia também o artigo com dicas para evitar problemas no embarque de voos.

Como fazer check in no aeroporto?

Se você não souber fazer check in é só pedir ajuda aos funcionários do aeroporto.

Se você não tem malas para despachar, pode fazer o check in nas máquinas de autoatendimento. Às vezes, o sistema informa que você tem que ir até o balcão, mas não se desespere, muitas das ocasiões é só para conferir o tamanho da sua bagagem de mão. Já se você tem malas, é obrigado a passar no balcão para entregar sua bagagem.

Se tiver algo muito frágil avise a cia aérea para colocarem um adesivo. O indicado é que você trave com um cadeado. Para evitar o golpe da cesárea em malas. Mas na falta, peça ao menos um lacre da companhia (é gratuito).

Baixe o aplicativo da cia aérea que você vai viajar e passe seu e-mail corretamente na hora da compra das passagens. Dessa forma, você será avisado de atrasos, imprevistos, check in aberto e outros detalhes em relação ao seu voo.

4) Embarque

Após fazer seu check in ou no balcão da cia aérea ou nas máquinas de autoatendimento, você deve ser dirigir à sala de embarque, conforme indicado no seu bilhete, mesmo que ainda falte um tempo até o horário do seu voo.

No seu bilhete impresso tem a hora do embarque e a hora de que avião decola. Então, se seu voo é às 22:30h, certamente você tem que estar na sala de embarque antes. Observe qual é o horário estipulado para isso.

O portão de acesso ao embarque também vem impresso na passagem. Mas se você faz o check in muito cedo, pode ser que o portão ainda não esteja definido. Daí você tem que acompanhar pelos monitores espalhados pelo avião para qual portão você tem que se dirigir.

Antes dele, se despeça dos amigos, dos amores e da família, porque eles não poderão te acompanhar a partir daqui…

Você vai passar pelo raio x e isso pode levar um tempinho, com a verificação da bagagem de mão. Para evitar que esse processo demore mais do que o devido, tire celular, chaves e moedas dos bolsos e coloque na bolsa ou em uma das bandejas disponibilizadas para os passageiros.

Ah, e não leve objetos cortantes ou perfurantes – tesouras, alicates, lixas de metal, etc. – com você. Esse tipo de objeto deve ser despachado na mala que seguirá no porão do avião.

E não se apavore caso a fiscalização peça para você abrir a sua mala, após passagem pelo raio-x. Uma conferência ou outra faz parte das medidas de segurança.

Passando do raio-x sempre há livrarias ou cafés que são boas opções de locais para esperar até que o seu portão abra e o embarque para o seu voo seja iniciado.

