Os benefícios psicológicos de viajar – quais são?

Que viajar proporciona diversos benefícios, isso todo mundo sabe. Viajar nos permite conhecer novos lugares e novas culturas, descansar do ritmo frenético do trabalho, saborear novos pratos, fazer compras que não faríamos no nosso dia a dia, ser feliz.

Sim, arrumar a mala e embarcar nos proporcionam a felicidade mais pura, genuína e os melhores sentimentos. Pensando nisso, o nosso texto traz hoje os benefícios psicológicos de viajar.

Os benefícios psicológicos de viajar

Temos a certeza de que, ao final dele, será preciso de apenas uma coisa: vontade – e o resto será resto diante dessa imensa curiosidade que te toma de conhecer o novo.



O porquê de viajar

Viajar é uma das melhores experiências que a vida pode te proporcionar e, por isso, não é à toa aquela famosa frase “viajar é a única coisa que você pode comprar e que te faz mais rico”.

Afinal, você volta com a bagagem cheia de cultura, conhecimento, quebras de preconceitos, felicidade e sabedoria. Tem como ser mais rico do que dessa maneira? Não, né???

Além dos benefícios psicológicos de viajar – sobre o qual falaremos no próximo tópico, turistar em novos lugares significa se apaixonar – seja pela comida, pelos costumes locais, pelas pessoas que passaram por seu caminho, pelos lugares que visitou…

E voltar para a sua realidade sempre vai partir o seu coração, não só por causa da rotina diária, mas por deixar para trás boas lembranças. Acostume-se a essa ideia, mas saiba que infelizmente (ou seria felizmente?) não tem nada melhor para uma depressão pós-viagem do que outra viagem. É a vida.

Benefícios psicológicos de viajar

Após um longo período de trabalho, de semanas mal dormidas, de preocupações e de compromissos profissionais, familiares e sociais, viajar cai como uma luva para fugir de tudo e, por que não, de todos?

Por isso, para que você se sinta ainda mais motivado a arrumar suas malas e partir, listamos os 8 benefícios psicológicos de viajar. Vamos ver?

1) Mente descansada

Quem nunca se pegou não raciocinando mais porque sentiu na pele o cansaço ou que começou a sentir a mente avoada? Ou, ainda, que entrou no modo automático, sem sequer pensar no que estava fazendo? Tudo isso é normal e comum.

Afinal, trabalhar o ano inteiro ou, até mesmo, estudar é bastante cansativo e desgastante tanto para o corpo como para a cabeça. Por isso, todos merecemos um período de descanso para aliviar o estresse e voltar regenerado ao trabalho e aos estudos. E nada melhor do que viajar para descansar, não é mesmo?

2) Mente mais produtiva

Consequência direta do ponto acima, uma mente descansada é uma mente mais produtiva. Todo mundo precisa desse tempo de descanso, pois só assim conseguirá voltar mais motivado e com mais energia para a rotina.

Workaholics estão pirando a cabeça nesse momento, pois eles acreditam que sinônimo de produtividade é passar boa parte de seu tempo ocupado! Mas só que eles se esquecem que as novas formas de ser mais produtivos em pleno século XXI é ficar com uma parte do dia em descanso.

Ou, como no caso de nosso conteúdo, tirar alguns períodos (férias) para descansar totalmente a mente. E não vale ficar lembrando das atribuições do trabalho. Saiba que quando sair desse período de descanso você voltará como uma máquina em alta performance.

3) Mente desconectada

Quando você viaja, sua mente automaticamente se desconecta – do trabalho, dos estudos, da rotina estressante do dia a dia, das preocupações diárias. Quando está viajando, você passa a viver o seu dia da maneira mais intensa e aproveita todos os seus momentos de melhor maneira possível. Quer benefício psicológico melhor que esse? Não, né?

Veja mais no Free Sider