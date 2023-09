Governo do Amapá investe R$ 500 mil em pesquisas científicas para impulsionar setores mineral, oleiro e cerâmico

Objetivo é fortalecer as áreas estratégicas para promover o desenvolvimento do estado, a partir de ações sustentáveis.

Kelison Neves

O Governo do Estado lançou na segunda-feira, 25, dois editais do Programa de Biodiversidade do Amapá. Juntos, eles destinam R$ 500 mil para pesquisas científicas voltadas aos setores mineral, oleiro e cerâmico, áreas estratégicas para impulsionar a economia do estado.

O objetivo é que os estudos apontem ações inovadoras e sustentáveis que fortaleçam o desenvolvimento social e econômico do Amapá, gerando oportunidades de renda e qualidade de vida para a população. A iniciativa é coordenada pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeap) e pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec). As inscrições para pesquisadores interessados já estão abertas. As normas estão disponíveis nos editais.

VEJA AQUI O EDITAL PARA O SETOR OLEIRO E CERÂMICO

VEJA AQUI O EDITAL PARA O SETOR MINERAL

“O lançamento desses editais mostra o compromisso do Governo do Estado em investir em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, para impulsionar cada vez mais o desenvolvimento social e econômico”, destacou o diretor-presidente da Fapeap, Gutemberg Silva.

Setores oleiro e cerâmico

A chamada pública para o setor oleiro e cerâmico traz investimento de R$ 370 mil e é voltada para a difusão de novas técnicas de produção sustentável resultantes de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação que ajudarão a alavancar a produção oleira e cerâmica no Amapá.

O projeto aprovado por este certame terá uma bolsa de desenvolvimento regional de nível C para coordenador, no valor de R$ 5,2 mil e duas bolsas de apoio técnico à pesquisa para nível superior, no valor de R$ 770 cada, com duração de dez meses.

Setor mineral

Já a chamada pública para o setor mineral vai investir R$ 132 mil em um projeto para o desenvolvimento de pesquisas e transferência de novas tecnologias para o setor mineral.

Neste edital, a iniciativa aprovada terá uma bolsa de desenvolvimento regional de nível C para coordenador, no valor de R$ 5,2 mil e uma bolsa de apoio técnico à pesquisa para nível superior, no valor de R$ 770,00, com duração de dez meses.

