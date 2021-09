PF cumpre mandados de prisão contra agenciadores de viagem que terminou em naufrágio na Guiana Francesa

Macapá/AP. A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar do Amapá – BOPE/COE – deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 10/09, a Operação Tritão*, em Oiapoque/AP, extremo Norte do estado do Amapá. O objetivo é desarticular organização criminosa que atua na promoção de migração ilegal de brasileiros para o exterior.

Foram alvo da ação, com mandados de prisão preventiva, dois homens que teriam sido responsáveis por agenciar a viagem clandestina que terminou no naufrágio de uma embarcação que saiu daquele município, fato ocorrido em 28 de agosto no mar da Guiana Francesa. Além deles, foi alvo de busca o proprietário do barco usado na travessia.

A investigação, que contou com a ajuda francesa, do Centro de Cooperação Policial (CCP) – Brasil/França, e dos oficiais de ligação da Polícia Federal em Saint George e Caiena, foram iniciadas após informações levadas à Polícia Federal por parentes de pessoas que estavam a bordo. No total, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e outros três de busca e apreensão nas residências dos investigados. Ainda de acordo com o que se apurou, os responsáveis pela migração clandestina receberam em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela viagem.

Os envolvidos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, por promoção de migração ilegal e atentado contra a segurança de transporte fluvial com naufrágio e por possíveis mortes. Inicialmente, as penas podem chegar a 17 anos de reclusão.

Apenas em 2021, a Polícia Federal deflagrou no Amapá seis operações policiais que tinham como alvo indivíduos que promovem migração ilegal: Operação Quinino (com três fases) e Operação Catraia (com duas fases) em Oiapoque/AP. Já em Macapá, houve a Operação Cruce.

*Tritão é um deus marinho da mitologia grega que é conhecido como o Rei dos Mares.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

