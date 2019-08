Com o tema “De Mãos dadas por um Brasil de todas as cores”, 19ª Parada do Orgulho LGBT+ do Amapá será neste domingo, 1

Com o tema “De Mãos dadas por um Brasil de todas as cores”, a 19ª Parada do Orgulho LGBT+ do Amapá será neste domingo, 1 de setembro, a partir das 16h, no complexo do Araxá, e finalizará na Praça Zagury, com programação cultural de drags, bandas locais e Dj’s. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Macapá e Governo do Estado.

A Parada mais antiga da Região Norte pretende agregar e envolver os jovens do movimento que estão dando uma nova cara na política da diversidade sexual no Amapá. . Os organizadores reforçam que o tema de “Mãos Dadas por um Brasil de todas as cores” vai além da bandeira símbolo do arco íris LGBT. O objetivo também é abraçar as outras causas de segmentos populacionais que estão sendo ameaçados pela postura conservadora do novo governo. Como, por exemplo, as mulheres, os indígenas e o povo negro.

De todas as cores é o desejo de reafirmar o debate sobre a democracia brasileira e a identidade nacional, que vai além de cantar o hino nas escolas ou saudar a bandeira. Ser brasileiro traz um outro significado, é respeitar a diversidade e pluralidade do povo brasileiro.

“O evento pretende se reformular, com uma cara mais jovial e também enfrentar as novas demandas da população LGBT no Amapá. Justamente, em um momento de um avanço conservador que tem ameaçado os direitos conquistados por segmento populacional no Brasil. O tema foi escolhido por refletir o atual momento político do país. Nós LGBT’S também somos brasileiros e devemos ter os nossos direitos fundamentais e constitucionais garantidos pelo Estado Brasileiro”, frisou Coordenador Geral da 19ª Parada do Orgulho LGBT do Amapá e presidente do Conselho Estadual LGBT, André Lopes.

Em 2018, o evento reuniu mais de 50 mil pessoas, que se uniram e coloriram a orla de Macapá para celebrar o amor, a diversidade, a resistência e a luta na 18ª Parada do Orgulho LGBT. Em 2019, a organização quer sensibilizar mais pessoas a participarem.

Confira a programação que antecede a Parada LGBT + do Amapá

28/08 (Quarta-feira) Roda de conversa: Vidas Trans Importam

Ocorrerá nesta quarta-feira, 28, às 17h, na Casa de Cultura Sankofa, ocorrerá a roda de conversa “Vidas Trans Importam”. O evento passa a integrar, pela primeira vez, o cronograma oficial de atividades da XIX Parada, a discutir as consequências da invisibilidade das pessoas trans em nossa sociedade.

Apresentações musicais ficarão por conta de:

Hanna Paulino;

Tânia Leal;

Maniva Venenosa.

29/08/2019 (Quinta–feira) Rainbow Fashion

Ocorrerá nesta quinta-feira, 29, na Casa de Cultura Sankofa, ocorrerá a “Rainbow Fashion”, evento organizado pelo Coletivo Palafita, parceiro da Parada. Trata-se de desfile de peças de roupas de empreendedores LGBT do ramo têxtil amapaense, e afins.

30/08/2019 – III Marcha LBT

Na sexta-feira, 30, ocorrerá a III Marcha LBT, com saída da Praça da Bandeira. Um movimento direcionado à visibilidade e à manifestação de pautas sociopolíticas específicas às companheiras mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais do Amapá. A chegada da marcha será na praça em frente à Casa do Artesão, para confraternização conjunta à Viada Cultural – II Feira da Diversidade.

30/08/ (Sexta-feira) – Viada Cultural e II Feira da Diversidade

A Viada Cultural ocorrerá na praça em frente à Casa do Artesão, na sexta-feira, 30, haverá a II Feira da Diversidade. O evento é um convite a toda a comunidade amapaense para prestigiar e participar do comércio de materiais e serviços produzidos por empreendedores LGBT. Em parceria com a SETE/AP, a II Feira da Diversidade será uma grande exposição de produtos e a oferta de serviços em diversas barracas sob preços acessíveis. Confecções de roupas, adereços pessoais, livros, objetos decorativos, comidas, bebidas e muitos outros itens à disposição para vendas. Durante a Feira, ocorre também a Viada Cultural. Apresentada por Katryelle Velmont, a Viada Cultural é a tradicional festa que, mais uma vez, vai servir de esquenta e contagem regressiva à XIX Parada do Orgulho LGBT de Macapá.

Haverá manifestações artísticas de:

Banda Sisplop;

Brenda Zeni;

Mc Nic;

Mc Yanne;

DJs Lobotomy, Maya Valentino, Bela Versace, Dominatrix, DG e Gaybi Kardashian;

Declamação poética de Pedro Stkls e dança com pocs bailarinas.

31/08/ (Sábado)– Pré-Parada do Sankofa

No sábado, às 19h, a Casa de Cultura Sankofa, uma de nossas parcerias, fará sua festa de esquenta à XIX Parada.

31/08/ Sábado– Pré-Parada do Treta: Drags Gone Wild

Em 31/08/2019, às 19h, o bar Treta, um de nossos aliados, fará sua festa de esquenta à XIX Parada com muita discotecagem e show de drag queens amapaenses.

01/09/ (Domingo) –19ª Parada do Orgulho LGBT+ de Macapá

Após as atividades do Mês da Diversidade, acontece a marcha de 9km às margens do rio Amazonas, que se inicia no Complexo do Araxá e finaliza-se no palco principal instalado na Praça do Coco. Além de contar com apresentações musicais, performances e discotecagem, este palco simboliza e promove a confraternização da diversidade.

01/09/ (Domingo)Pós-Parada: Depois do Neon

Após a XIX Parada do Orgulho LGBT de Macapá, ocorre a “Pós-Parada”. Neste ano, o Premiado Empreendimento LGBT Brilho de Fogo – Domingayra Prime realizará mais uma vez essa tradicional festa, em sua edição intitulada “Depois do Neon”, na sede da SEINF.

Lilian Monteiro

