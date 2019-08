Barco com quatro pessoas naufraga no Rio Amazonas; três foram resgatadas e uma está desaparecida

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros do Amazonas procura desde as 6 horas da manhã, desta segunda-feira (26), por José Aldo. Ele estava na embarcação de pequeno porte que naufragou nesse domingo (25) na margem esquerda do Rio Amazonas, nas proximidades da comunidade São Pedro.

Outras três pessoas foram resgatadas com vida. Uma delas nadou até a margem do Rio e conseguiu pedir ajuda para as demais.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre as circunstâncias do naufrágio e previsão de retorno da equipe de mergulho.

Relatórios da Marinha apontam a superlotação e as condições precárias das embarcações como principais causas de naufrágios nos rios da Amazônia.

EBC

