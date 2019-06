Sala do Empreendedor é inaugurada em Pedra Branca

Empreendedores de Pedra Branca são beneficiados com espaço para orientações e formalização de empresas, de forma simples e facilitada, além de capacitações que auxiliam na gestão e no acesso ao mercado

Denyse Quintas

De Pedra Branca do Amapari/AP

Com a parceria do Sebrae no Amapá, a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, inaugura a Sala do Empreendedor no município. O objetivo é simplificar e desburocratizar a legalização de empresas que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A Sala do Empreendedor facilita os processos de abertura, regularização e baixa de empresas; assim como, serviços exclusivos ao Microempreendedor Individual (MEI). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e está localizada na Rua Francisco Braz, nº 374.

A prefeita de Pedra Branca, Beth Pelaes, destaca a inauguração do espaço como um momento único, agradece a parceria do Sebrae desde o início da gestão e declara que o agronegócio é o potencial no município. “O Sebrae sempre esteve presente nos nossos eventos e nas capacitações dos empresários locais em diversos segmentos, entre eles, hotelaria, gastronomia, confecções e artesanato. A partir de hoje, o empreendedor tem um espaço para buscar informações, que já pode sair legalizado com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, além da prefeitura poder contratar empresas locais para a merenda escolar e aquecer o mercado municipal”, disse a prefeita de Pedra Branca, Beth Pelaes.

Sebrae

Segundo a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida, a Sala do Empreendedor é um espaço da Prefeitura do Município e o Sebrae apoio em todas as ações que forem necessárias para um ambiente favorável aos negócios.

“Vamos apresentar algumas propostas e ideias que podemos implantar e contribuir para o desenvolvimento do município. Nosso objetivo nesse momento é declarar que o empreendedor deve se apropriar desse espaço, nele o empreendedor poderá resolver problemas de registros que teria que ir à capital do Amapá – Macapá, a partir de agora, tudo pode ser feito no município. É um sistema integrado em que não há a obrigatoriedade de sair da localidade em busca de informações e orientações, e nesse aspecto, o Sebrae assume o compromisso de manter as capacitações junto ao atendente que é o Agente de Desenvolvimento – AD e aos empreendedores no município. Tudo o que for relacionado ao empreendedorismo e Políticas Públicas, Pedra Branca pode contar com o Sebrae”, informa a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Sala

A Sala do Empreendedor tem a concentração dos órgãos municipais, estaduais e federais envolvidos nos diferentes procedimentos e estágios de atendimento empresarial. Trata-se de um espaço importante que estimula um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios do município, e possibilita um canal de interação entre a Prefeitura e os cidadãos empreendedores do município e o Sebrae.

Agentes

O Agente de Desenvolvimento (AD), Marcos Borges, é a figura responsável pela Sala do Empreendedor em Pedra Branca, um servidor do município nomeado por meio de Decreto e capacitado pelo Sebrae. O AD, é um ator previsto na Lei Complementar 123/2006, para auxiliar no processo de implementação de políticas públicas para o desenvolvimento do município, juntamente as governanças do poder público e privado.

“Os ADs tornam-se um elo entre os empresários e os parceiros envolvidos nos processos de desenvolvimento econômico local, para tanto, eles recebem formação básica e avançada no Sebrae, além disso, constroem o Plano de Trabalho para desenvolver no município através da Sala do Empreendedor”, finaliza a gerente da UPP/Sebrae, Célia Almeida.

Consultoria

De acordo com o consultor do Sebrae, especialista em Políticas Públicas, Luís Pivovar, com a inauguração da Sala do Empreendedor, o município dá um grande passo para o desenvolvimento local. “Esta é a porta de entrada para o empresário que está na informalidade, mas que ao sair, já estará formalizado. Aqui recebe capacitações, por meio, da união entre o privado e o público. Parabéns a esta gestão que promove o desenvolvimento local, finaliza o consultor do Sebrae, especialista em Políticas Públicas, Luís Pivovar.

Amapá

Os municípios que instituíram a Sala do Empreendedor no estado são – Tartarugalzinho, Amapá, Santana, Macapá, Vitória do Jari e Pedra Branca do Amapari.

A inauguração da Sala do Empreendedor em Pedra Branca do Amapari, ocorreu nesta terça-feira (18), às 14h30.

Ascom Sebrae-AP