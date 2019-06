Descubra quais são os melhores sites de emprego no Brasil para quem busca uma colocação profissional!

A internet é hoje uma das formas mais comuns de procurar emprego. Inúmeros sites especializados – alguns já bastante conhecidos – são uma mão na roda para quem busca um novo emprego ou quer mudar de área.

Ao longo do tempo, esse mercado cresceu, modernizou-se e ampliou as possibilidades de buscas. Hoje temos grandes sites, que divulgam vagas de emprego em todos os setores da economia, e também os chamados “sites de nicho”, que oferecem oportunidades exclusivas a uma determinada classe profissional.

A maioria oferece serviços gratuitos de busca e candidatura a vagas de empregos, com a opção de pagar uma taxa que amplia a visibilidade do currículo e o acesso a determinadas funcionalidades.

Preparamos uma lista com os principais sites de emprego no Brasil para que você escolha a melhor opção para seu perfil.

1. LinkedIn

www.linkedin.com

O LinkedIn é uma plataforma que mistura características de rede social, site de empregos e currículo online. É uma das opções mais populares para quem quer manter um perfil profissional visível e ampliar sua rede de contatos. As ofertas de vagas, no entanto, ainda são menores que os sites tradicionais. Oferece um serviço de assinatura, que amplia as possibilidades de contato e dá maior visibilidade do seu currículo aos contratantes.

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/emprego/os-melhores-sites-de-emprego/

2. Catho

www.catho.com.br

A Catho é uma das maiores e mais tradicionais redes de busca de empregos no Brasil, com aproximadamente 1,8 milhão de vagas publicadas todos os anos. O serviço é pago e oferece uma série de facilidades para os candidatos. Existe a possibilidade de experimentar a ferramenta gratuitamente por sete dias. Também é possível baixar um aplicativo, disponível para as plataformas Android e IOS.

3. InfoJobs

www.infojobs.com.br

Presente no Brasil desde 2007, o site permite que os candidatos busquem vagas e publiquem seu currículo gratuitamente. Os dados ficam ativos por tempo ilimitado. Oferece também um serviço pago, que aumenta a visibilidade do CV. Também disponível na forma de aplicativo para as plataformas Android e Windows Phone.

