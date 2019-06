Três cuidados que a grávida deve ter ao se exercitar

Os exercícios físicos ajudam a gestante a relaxar, melhoram a postura, diminuem a dor lombar e ainda combatem o risco de desenvolver diabetes gestacional. Os benefícios não param por aí: exercitar ajuda fortalecer a musculatura do corpo da mulher.

Os exercícios físicos também são recomendados para aliviar desconfortos causados pelas mudanças no organismo. Mas a prática deve vir acompanhada de cuidados para não atrapalhar a mãe nem a gestação.

Segundo a consultora técnica do Ministério da Saúde, Danielle Cruz, o primeiro passo é ter a liberação médica para praticar algum exercício físico. Outra medida é fazer com prescrição e acompanhamento de um profissional de Educação Física.

Para Danielle, também é preciso levar em conta o histórico de atividades da futura mamãe. Quem nunca fez nenhum exercício físico, após ficar grávida, não deve “pegar pesado” logo no início. Os exageros podem levar a problemas para a mulher e para a gestação. Também é importante organizar a prática do exercício físico na rotina, para evitar intermitências. Durante os exercícios, porém, é preciso se respeitar alguns sinais, entre eles sudorese excessiva, falta de ar, dor no peito e palpitação.

Cuidados necessários ao Exercitar

1 – Ter a liberação médica é vital;

2 – Ser acompanhada por um profissional de Educação Física;

3 – Organizar a rotina e garantir a continuidade.

